Stiri pe aceeasi tema

- „Romania intenționeaza sa aduca pe teritoriul sau 500 000 de muncitori pakistanezi. De ce? Pentru ca și-a exportat lucratorii și acum este criza de forța de munca. Ne ducem in cap! Cum putem permite astfel de aberații?”, a spus Marine Le Pen.Pakistanul a anunțat ca s-a ințeles cu reprezentanții…

- Cei 13.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia nu vor avea parte de voucherele de vacanța prea curand. In actul adițional la Contractul Colectiv de Munca scrie ca acestea vor fi acordate dupa data de 1 mai. Ce inseamna ace...

- Eurodeputatul liberal Siegfried Muresan, adus de la PMP, a spus duminica, la Constanta, ca intreaga Uniune Europeana asteapta ca PNL sa castige alegerile europarlamentare din 26 mai si sa "scape" Europa de Liviu Dragnea, mentionand ca PNL este singurul partid care poate obtine ceva pentru Romania…

- Partidul National Liberal a organizat duminica, evenimentul "Intalnire Regionala Sud-Est cu alesii locali, activul de partid si candidati PNL pentru alegerile europarlamentare", acesta desfasurandu-se la Pavilionul Expozitional din Constanta. Cu acest prilej, Ludovic Orban a spus celor prezenti…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- Summit-ul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European se desfasoara, astazi, la Bucuresti, iar la reuniune vor participa Manfred Weber si Klaus Iohannis.„Partidul National Liberal organizeaza sambata, 16 martie 2019, la Bucuresti, Summit-ul liderilor locali si regionali ai…

- Voucherele de vacanța nu sunt bonuri de masa. Deși cu un click pe Google poți afla exact pentru ce pot fi utilizate și in ce mod, inca exista persoane care iși incearca norocul pe la casele de marcat din supermarketuri. "Se intampla foarte des sa vina persoane cu bonurile de vacanța in mana…

- "Partidul National Liberal isi ia angajamentul de a desfiinta sectia speciala de anchetare a magistratilor, de a implementa toate recomandarile formulate in privinta sistemului de Justitie, astfel incat Romania sa obtina ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare prin indeplinirea angajamentelor…