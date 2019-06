Ludovic Orban: Voi pregăti un proiect de relansare a PNL în Bucureşti Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, luni, ca pregateste un proiect de relansare a PNL in Bucuresti.



"Eu am fost imputernicit ca in termen de doua saptamani sa prezint o propunere de reconstructie a PNL Bucuresti si o propunere de presedinte atat la nivel de Bucuresti, cat si la nivelul sectoarelor. Pana nu iau o decizie, as prefera sa nu fac niciun fel de comentariu. In perioada care va urma, voi face o analiza pe fiecare sector. De asemenea, voi avea o intalnire cu toti membrii partidului din fiecare sector. Voi incerca sa identific posibile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

