Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a spus ca noul președinte al PNL București, Violeta Alexandru, va trebui ”sa nu se lase incalecata” de persoane din cadrul organizației care ar trebui puse la punct. Bogdan a menționat ca el are o cota de incredere in București dubla fața de cea a liberalilor din Capitala…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca iși dorește ca PNL București sa fie o filiala care sa renasca, ca urmare a dezastrului de la europarlamentare. Orban considera ca Violeta Alexandru este omul potrivit pentru o redeschidere a PNL București.”Am propus-o pe Violeta Alexandru la conducerea…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost desemnata, marti, de Biroul Executiv al liberalilor, la propunerea lui Ludovic Orban, presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse...

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse citate de Agerpres. Violeta Alexandru l-ar inlocui astfel pe Cristian Bușoi, care a demisionat dupa alegerile europarlamentare ca urmare a rezultatelor…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse liberale citate de Agerpres. Biroul Executiv al PNL urmeaza sa voteze marti aceasta propunere.

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse liberale. Biroul Executiv al PNL urmeaza sa voteze marti aceasta propunere. Violeta Alexandru a detinut portofoliul Ministerului…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus-o pe Violeta Alexandru la PNL București, anunța surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Biroul Executiv al PNL urmeaza sa voteze in ședința de marți, care este in desfașurare, propunerea liderului partidului, Ludovic Orban, au precizat sursele citate.Violeta…