Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta , a anunțat, luni, ca va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, dar ca nu susține un guvern PNL-USR. Ponta a declarat pentru DC News ca va vota tot un guvern PSD , dar fara Liviu Dragnea . ”Noi la Pro Romania avem 22 de deputați și un senator. Vom…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac, miercuri, la Sibiu, la guvernarea PSD, el afirmand ca, "in acest moment festiv, din pacate, arata si o fata destul de urata a Romaniei: atacuri asupra independentei sistemului de justitie, masuri contraperformante, promisiuni neonorate". "De aceea, votul…

- Dintre liderii Opozitiei, cel mai bine clasat este fostul presedinte Traian Basescu. Acesta beneficiaza de 31% incredere. Fostul sef de stat este urmat de Victor Ponta cu 29% si Dacian Ciolos, cu 28%. Presedintele PNL Ludovic Orban are doar 19%. Dintre cei care și-au anunțat intenția…

- ''Este o consultare cu foarte multa deschidere din partea mea. Consider ca daca am convocat un referendum pe justiție și situația din justiție acum se tot discuta, iar din pacate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Sunt dispus,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depasit PSD in sondaje si este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce “in cap pentru ca si-au batut joc de Romania”. De asemenea, liderul PNL nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Liviu Dragnea: „Diferenta…

- Orice slogan tinde sa devina concept. O zicere simpla, usor de retinut, aduce foloase electorale si, uneori, de prestigiu. Se intampla ca unele proiecte elaborate cu mare atentie sa se intoarca impotriva celor care spera sa dea lovitura cu ele. Exemplele clasice apartin unor politicieni puternici. La…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca favorit la alegerile prezidentiale: 41,4% intentie de vot are seful statului, in crestere fata de luna trecuta, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi se situeaza Calin Popescu Tariceanu, cu 18%, in timp ce Victor Ponta se mentine la…