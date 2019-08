Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban va fi șeful de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, liderul liberalilor urmând sa aiba consultari cu Klaus Iohannis în privința echipei de organizare a campaniei electorale pentru un nou mandat la Cotroceni, relateaza Mediafax.Liberalii au decis, luni,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat joi seara la Digi24 ca victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale va face evidenta necesitatea iesirii PSD-ului de la guvernare. Declaratia lui Orban vine in contextul in care presedintele Iohannis a promis, in discursul de lansare a candidaturii…

- Asociatia Romanilor din Italia a anuntat, luni, ca nu participa la mitingul din 10 august, considerand ca acesta protest este startul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. „Asociatia Romanilor din Italia (ARI) nu sustine si nu va participa la manifestatiile anuntate…

- Intrebat daca prezidențiabilul PSD va plati cu funcția in cazul in care nu indeplinește obiectivul propus de partid, președintele PSD a raspuns: "Daca nu caștiga alegerile prezidențiale sau daca nu intra in turul doi? Primul obiectiv e intrarea in turul doi. Obiectivul nostru e caștigarea…

- Ludovic Orban a spus, dupa intalnirea cu președintele, ca au discutat subiecte de poitica interna și politica europeana. De asemenea, s-a discutat și despre campania pentru alegerile prezidențiale, in condițiile in care PNL il susține pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat. Unul dintre subiectele de…

- ​Liderul liberal Ludovic Orban a declarat joi seara, referitor la eventualitatea ca seful statului sa fie ales presedinte al Consiliului European, ca îsi doreste ca acesta sa fie candidatul PNL la alegerile prezidentiale, dar ca, pe de alta parte, Klaus Iohannis ar avea ocazia "de a ajuta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri seara, referitor la declaratiile unor social-democrati privind posibile fraude la alegerile din 26 mai, ca scrutinul a fost organizat de guvern iar respectivele declaratii reprezinta o retorica "paralela cu realitatea", sunt de "cascadorii rasului".…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, ca Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București ca obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumatate sa dea României un președinte…