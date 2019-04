Stiri pe aceeasi tema

- Demisie in organizatia PNL Bucuresti. Liderul filialei, europarlamentarul Cristian Busoi, a decis sa se retraga din functia de presedinte, delegandu-si atributiile lui Alexandru Nazare. Interesant este ca, in sedinta conducerii PNL in care s-a validat lista finala a candidatilor la alegerile pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE actioneaza “parca dupa un plan elaborat de inamici ai Romaniei” cu scopul de a pune “pe butuci” economia tarii si adauga ca PNL va uza “de ...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca proiectul de OUG privind Fondul Suveran este o megaescrocherie prin care Liviu Dragnea vrea sa preia controlul politic asupra celor mai importante și profitabile companii românești cu capital majoritar de stat pentru a hrani clientela PSD-ALDE. PNL va…

- Ludovic Orban afirma, intr-o postare pe Facebook, ca demiterea lui Liviu Dragnea este prioritate zero pentru PNL. "Ultima mojicie facuta de Dragnea umple paharul. Sa chemi la baie un jurnalist care te intreaba de nerealizarea promisiunilor electorale arata un comportament de interlop, de mardeias…

- Ludovic Orban a transmis un mesaj pe Facebook in care il ataca dur pe Daniel Zamfir care, dupa mai multe insistențe, a reușit sa il aduca pe Mugur Isarescu in Parlament pentru a raspunde la mai multe intrebari legate de ROBOR și ințelegerile dintre banci. Președintele PNL susține ca senatorului i-ar…

- ”7 milioane de romani, contribuabili la pilonul 2 de pensii, vor ramane fara banii cu care au contribuit si fara pensia suplimentara cuvenita atunci cand vor ajunge la varsta pensionarii daca nu se abroga ordonanta 114.Dragnea si Tariceanu privesc cu jind cele aproape 11 miliarde de euro din coturile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scris, sambata, pe Facebook, ca schimbarile operate de Guvern in domeniul controlului licitațiilor pe proiecte din fonduri europene amana „la calendele grecești” absorbția banilor de la Uniunea Europeana.„IDIOȚENIE SAU TRADARE? Guvernul este aproape repetent…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat la avertismentul președintelui CSM, Lia Savonea, afirmând ca nu el este cel care afecteaza independența justiției, ci liderii majoritații guvernamentale, pe care Savonea "se face ca nu îi vede". Orban subliniaza ca și-a permis…