Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca pe langa cele 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, vor exista și cel puțin șapte voturi in plus de la parlamentari cu care in prezent partidul negociaza. Liderul PNL susține ca PSD numara voturile la moțiune precum calculele facute la bugetul pe 2019, potrivit Mediafax.

„Moțiunea de cenzura are 237 de semnatari, iar pe langa cei 237 de semnatari vor fi cel puțin 7 voturi in plus de la parlamentari care nu au semnat moțiunea de cenzura.”, a declarat Ludovic Orban, la Sibiu.

Totodata, Ludovic Orban a afirmat ca votul la moțiune se va realiza…