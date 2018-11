Ludovic Orban: UDMR girează în mod complice această guvernare Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca UDMR "gireaza in mod complice" guvernarea PSD - ALDE, insa minoritatea maghiara este nemultumita.



Orban a declarat luni seara la B1 TV ca in prezent in Parlament majoritatea este formata din PSD, ALDE si UDMR, care impreuna au peste 63% din voturi, iar la Senat PSD detine singur jumatate plus unu din voturi, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, fiind "prizonierul" PSD, deoarece social-democratii ar putea cere oricand revocarea sa.



"Pozitia UDMR pentru mine este de neinteles. Cei care au votat UDMR, adica minoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

