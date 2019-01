Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, dupa ședința Biroului Politic Național de luni, ca „e o rușine pentru actualul Guvern” ca in curand se termina luna ianuarie și nu a fost adoptat bugetul pe 2019. „E o rușine pentru actualul Guvern, pentru actuala coaliție guvernamentala, ca imediat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban i-a anuntat pe liberali, in sedinta de luni a Biroului Politic National, ca a mai comandat un sondaj de opinie care sa testesteze cota la europarlamentare a unei posibile aliante USR-PLUS, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, i-a convocat pe membrii Biroului Executiv ai PNL, duminica seara, pentru a le prezenta rezultatele sondajului efectuat in utlima perioada la nivel național, inaintea alegerilor europarlamentare, au declarat surse din interiorul partidului pentru MEDIAFAX.„…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE,...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie. "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta…