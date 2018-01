Ludovic Orban: Teoretic, este posibil să faci anticipate! Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca în rândul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose.



"Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa parerea mea, s-a produs o mutatie masiva în electoratul românesc, o mutatie care nu este înca surprinsa de cercetarile sociologice. Chiar daca pare ca mai exista un grup de sprijin pentru PSD, acest grup este în cadrul unui numar de electori… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD si senator, a fost declarat absent la votul din Parlament pentru investirea Guvernului Dancila. El a fost strigat de chestorul Senatului si declarat absent. Badalau este autorul unei scrisori critice la adresa lui Liviu Dragnea in urma cu doua saptamani.

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. „Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Orban: Nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Înca…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA in care se cere renuntarea la modificarea legilor justitiei, ca "respingerea acestor proiecte de lege este singura solutie, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii…

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- ”Daca ni se vor solicita semnaturile pentru motiune, o vom sustine. Mi se pare insa doar un joc de imagine al PNL, atata timp cat nu exista o vointa ferma in a da jos Guvernul PSD - si aceasta se poate observa prin reticenta in ceea ce priveste dialogul cu presedintele Basescu si PMP”, a declarat…

- USR ii cere lui Liviu Dragnea sa iși dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și sa se ocupe de problemele pe care le are in justiție. Intr-o conferința de presa, președintele USR, Dan Barna, a precizat ca formațiunea pe care o conduce ii solicita liderului social-democrat sa demisioneze…

- In opinia sa, nu sunt motive ca ordonanța sa fie contestata la CCR, pentru ca nu exista in ea elemente de neconstituționalitate. „S-a lucrat foarte mult la acest act normativ. S-a analizat și cu specialiști in drept constituțional, fiscaliști, juriști. Nu vad de ce ar putea sa fie neconstituționala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat ca partidul va iniția și depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. El a invocat, "între altele", calamitatea fiscal - bugetara. Ludovic Orban a spus ca felul în care actioneaza Guvernul ”impune…