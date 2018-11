Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ”se simte bine sa fie prizonier, sa aiba Liviu Dragnea lacatelul de la usa celulei in care este prizonier”, social-democratii putand ”in orice moment” sa ceara revocarea sa din functie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- "Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit cu precizari privind relațiile din coaliția de guvernare. Relatia dintre PSD si ALDE nu s-a schimbat, a declarat joi liderul PSD Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, scrie Agerpres."Din punctul meu de vedere nu (s-a schimbat -…

- Liderul PRO Romania anunța ca va semna inițiativa PNL privind schimbarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților. De altfel, ieri, Victor Ponta, anunța ca PRO Romania va cere schimbarea regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților, demersul avand același scop ca și cel al lui Ludovic…

- Vineri, PSD se aduna intr-o ședința urgenta a CEX! Mai mulți lideri au semnat o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. Liderul puciștilor e primarul Bucureștiului, Gabriela Firea.Din Opoziție, Traian Basescu știe…

- Liviu Dragnea a venit la Palatul Victoria, dupa scandalul președinte-Guvern, pe rectificarea bugetara. Liderul PSD este insoțit de deputatul Florin Iordache, fost ministru al Justiției și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, Executivul cauta soluții pentru adoptarea rectificarii…