Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca ALDE va putea demonstra ca este in Opozitie cu ocazia votului pentru motiunea de cenzura si se intreaba ce inseamna repozitionarea formatiunii lui Calin Popescu-Tariceanu in conditiile in care Teodor Melescanu, "inca membru ALDE", conduce Senatul."Calin…

- Eugen Tomac, președintele PMP, a afirmat, in direct pe B1TV, ca Victor Ponta nu este in opoziție, pentru ca „el joaca dupa cum ii dicteaza interesul”. „Pe Ponta nu-l puneți in opoziție, pentru ca el a fost in opoziție cu Dragnea, acum e cu PSD-Dancila. El joaca dupa cum ii dicteaza interesul”, a…

- Victor Ponta a reacționat in direct la Romania TV dupa ce in spațiul public au aparut informații cum ca mai mulți parlamentari PSD ar dori sa treaca la PRO Romania. Președintele partidului a clarificat situația și a afirmat din nou ca este nevoie de o reforma in Guvern. ”In Parlament conteaza…

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a revenit, miercuri, asupra anuntului referitor la o viitoare colaborare cu Pro Romania si precizeaza ca intre cele doua formatiuni politice au avut loc discutii si ca nu s-a luat vreo hotarare. In anuntul facut initial pe Facebook, el a inlocuit cuvantul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii îl sustin pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Naționale, transmite Agerpres."În ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarât în unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…