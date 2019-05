Stiri pe aceeasi tema

- ​Liberalii acuza PSD ca face presiuni asupra primarilor și funcționarilor din administrație sa nu voteze la referendumul convocat de președintele Iohannis odata cu alegerile europarlamentare. "Avem informatii din toate judetele ca prefectii si presedintii de consilii judetene încearca…

- 'Avem informatii din toate judetele ca prefectii si presedintii de consilii judetene incearca sa-i forteze pe primarii partidului de guvernamant sa se aseze in fata sectiilor de votare si sa le ceara cetatenilor care vin la vot sa nu voteze la referendum, incalcand grav legea', a spus Orban, dupa…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca grupurile parlamentare din opozitie asteapta votul de la alegerile europene inainte de a depune o motiune de cenzura, care ar putea fi inaintata pana la sfarsitul lunii iunie."Daca vom iesi invingatori la alegerile europene, acest lucru va declansa…

- Cateva mii de persoane, in jur de 3000, conform unor surse locale, iau parte, sambata, la marșul organizat de PNL in Alexandria. Liderul liberal Ludovic Orban le-a cerut participanților sa fie atenți la votul din 26 mai, fiindca primarii scriu procesele verbale inainte de vot și fura. „Vom avea o…

- Ludovic Orban, presedintele PNL a anuntat, joi, dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, care au durat aproximativ jumatate de ora, ca s-a vorbit despre tema referendumului si consecintele aprobarii lui, la alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii sunt convinsi ca romanii vor iesi la…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, joi, ca partidul ia in calcul acțiuni comune cu președintele Klaus Iohannis in campania referendumului pe justiție pe care șeful statului il vrea organizat in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, respectiv pe 26 mai.„Inca nu am stabilit. Sunt convins ca ...

- Liderul PNL Ludovic Orban este chemat astazi, la Palatul Cotroceni, de catre președintele Klaus Iohannis pentru o discuție tete-a-tete, susțin surse politice pentru Antena3. Intalnirea dintre cei doi are loc cu cateva ore inainte de intalnirea președintelui cu magistrații. Tot astazi, la ora 14,…

- PSD reacționeaza, vineri, fața de precizarile consilierului prezidențial pe probleme economice Cosmin Marinescu, acuzându-l pe șeful statului ca ar continua sa blocheze guvernarea în loc sa își ceara scuze dupa ce Curtea Constituționala i-a respins sesizarea privind bugetul de stat.…