- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel."Am decis in Biroul Politic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la o televiziune de stiri, ca liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. „Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- Un an pierdut pentru Romania. Așa descriu liberalii guvernarea de pana acum a social democraților. Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE la un an de...

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni duminica pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. "Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, afirma europarlamentarul Monica Macovei, intr-o declarație de presa transmisa marți AGERPRES. "Lupta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- Guvernul Tudose se confrunta azi cu prima motiune de cenzura Guvernul Tudose se confrunta joi, 23 noiembrie, cu prima motiune de cenzura, dupa ce, la începutul verii, a venit în locul Cabinetului Grindeanu, demis tot prin motiune de cenzura, depusa chiar de social-democrati. Acum…

- "Nu ma pot pronunța asupra dosarului (...), dar aș spune ca cine seamana vant culege furtuna. Nu mi-a placut ce am vazut in fața DNA. (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetațeni care, practic, unii il susțin pe Dragnea, alții sunt contra lui Dragnea. Prezența celor care sunt impotriva lui Dragnea se…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 8 noiembrie, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanta de modificare a Codului Fiscal. “Vazand calamitatea…

- Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a afirmat ca postul de presedinte ANCOM "oferit" lui Sorin Grindeanu este "un mod de-al atrage pe acesta inapoi in PSD si de a-l departa de Victor Ponta si de factiunea care se desprinde". "Nu este un proces democratic ca un fost prim-ministru demis…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa marti, la Palatul Victoria, la discutiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice.

- Liberalii depun, marti, la Camera Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, intitulata "Romania in bezna. PSD fura curent", a anuntat vicepresedintele PNL Virgil Popescu."Facem un apel parlamentarilor care au constiinta sa voteze saptamana viitoare. Vom depune…

- Conducerea PNL lanseaza o provocare mebrilor Executivului condus de premierul Mihai Tudose, aceea de demisiona daca va exista o scaderea a 100 de salarii in Romania din cauza masurilor fiscale luate de coaliția de guvernare, a anunțat vicepreședintele liberal, Florin Cițu. La randul sau, purtatorul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, îi solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa ceara excluderea imediata a lui Șerban Nicolae din PSD pentru afirmațiile "revoltatoare și denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din România".

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…