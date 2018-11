Stiri pe aceeasi tema

- ”Acuzațiile stupefiante ale manechinului PSD propus de Liviu Dragnea pentru preluarea ministerului Dezvoltarii Regionale, Ilan Laufer la adresa Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis sunt de o gravitate fara precedent și trebuie sancționate public imediat. Folosirea in discursul public a termenilor…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE.Asta arata ca euroscepticismul este in creșetere și in Romania. In fapt pare a fi o inscriere in trendul european,…

- 22 de membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, reprezentand 11 state membre – printre care Germania si Ungaria – au semnat o motiune prin care cer o investigatie asupra modului in care Romania isi protejeaza minoritatie, potrivit documentului consultat de G4Media.ro.

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, scrie agerpres.ro.

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber Technologies Inc este in negocieri pentru preluarea companiei Deliveroo din Marea Britanie, a anuntat, joi, Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Deliveroo, cu sediul in Londra, este evaluata la peste doua miliarde…