Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat in dezbatere tentativa necontituționala a Guvernului de a reglementa prin OUG Codul administrativ. Somam Guvernul sa nu calce in picioare vointa exprimata de cetateni la referendumul din 26 mai, sa nu calce din nou in picioare Constitutia Romaniei. Somam Guvernul sa trimita spre dezbatere…

- Ludovic Orban reactioneaza la decizia ICCJ de achitare definitiva a lui Dan Motrenu, europarlamentar PNL, in dosarul in care DNA il acuza de spalare de bani. Liderul PNL asteapta scuze de la cei care au atacat PNL pentru ca Motreanu a fost inclus pe lista partidului la europarlamentare, desi era…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, dupa consultarile cu Iohannis, ca partidul sau susține demersurile președintelui, precizand ca „voința poporului este lege pentru noi”.„Voința cetațenilor care s-a manifestat in cadrul referendumului convocat de președintele Romaniei (...) reprezinta lege…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este convins ca dupa numararea voturilor PNL va fi pe primul loc.„Le multumesc cetatenilor romani care au venit la vot si care si-au exprimat votul pentru PNL. Sunt convins ca dupa numararea voturilor, PNL va fi pe primul loc”, a declarat Ludovic Orban.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca are informații potrivit carora primarii PSD sunt forțați sa le ceara cetațenilor sa nu voteze referendumul pe justiție din 26 mai, convocat de președintele Klaus Iohannis.„Avem informații din toate județele ca prefecții și președinții de Consilii…

- "Partidul National Liberal sprijina cu toata puterea la nivel european parcursul Republicii Moldova de integrare in Uniunea Europeana. De asemenea, sprijinim procesul de democratizare, procesul de patrundere pe scara larga a Republicii Moldova a tuturor valorilor, principiilor care stau la baza functionarii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a schimbat strategia prin care vrea sa scape de închisoare, dupa ce Curtea Suprema i-a dat un respiro de mai bine de o luna în "dosarul Bombonica" și dupa ce s-a lovit de un zid în Guvern la trecerea

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat, marti, contractul incheiat intre Sindicatului Liber din Posta Romana si PSD care prevede ca Posta Romana sa furnizeze date personale ale cetatenilor si sa participe la intalnirile si dezbaterile PSD la europarlamentare.Citește și: Adrian Nastase, REACȚIE…