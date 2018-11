LUDOVIC ORBAN şi-a schimbat jobul. Este omul de la gaze Angajatorul liderului principalului partid de opoziție intra, oficial, in afaceri cu petrol și gaze. Miscarea de business reiese dintr-o notificare facuta la ONRC de catre acționarii companiei SC Revicond Canaltech SRL, cu sediul in satul Naza, comuna Sancraiu de Mureș, de la care Orban primeste leafa si unde lucreaza in regim part-time In urma acestei decizii, activitatea principala a societații a devenit, incepand cu 31 mai 2018, cea potrivit clasificarii CAEN 0620, respectiv “Extracția gazelor naturale”. Obiectul secundar de activitate este “activitați de servicii conexe extracției petrolului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

