Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe afișe pro-referendum lipite in cateva zone din Timișoara și din județ vor fi inlaturate la solicitarea Biroului Electoral Timiș. Asta dupa ce USR Timiș a depus doua sesizari, reclamand ca panourile conțin culori care reproduc drapelul Romaniei. Astfel, Biroul Electoral Timiș i-a cerut primarului…

- Primul vaporaș a pornit la ora 7.11 de la Solventul, insa cu un singur calator. Omul a fost incantat de cursa, pe care a considerat-o ușoara, lina, fara valuri. Daca timișorenii nu s-au inghesuit sa se dea cu vaporașele, primarul Nicolae Robu a fost mereu cu zambetul pe buze. Inainte sa urce in ambarcațiune,…

- Procesul firmelor care au contestat licitația de atribuire a lucrarilor de la Centura de Sud a Timișoara se judeca joi, 27 septembrie, la Curtea de Apel București. Ar putea fi ultimul termen, dar asta nu inseamna ca lucrarile pot incepe imediat. Pentru finalizarea șantierului pana in 2021 ar fi nevoie…

- Centura de ocolire a municipiului Timișoara este una dintre cele mai mari dorințe ale locuitorilor urbei de pe Bega, in condițiile in care traficul a devenit infernal din cauza managementului defectuos al lui Robu. Prost semaforizate, bulevardele orașului sunt sufocate in orele de varf, iar asta se…

- Piațeta din fața Școlii Generale 30 din Soarelui s-a umplut de parinți, copii și bunici, in prima zi de școala. La festivitatea de deschidere au luat parte atat primarul Nicolae Robu, cat și consilierul local Daniel Idolu, care au ținut sa le vorbeasca celor mici. Dupa slujba oficiata de…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș vor sa realizeze o centura alternativa a Timișoarei formata din drumuri județene, care sa permita celor care locuiesc in comunele de langa oraș sau celor care tranziteaza urbea sa poata ajunge dintr-un punct in altul fara sa mai intre in oraș. In…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs marti, 14 august, pe soseaua de centura a orasului Timisoara. Doi oameni au murit si patru sunt raniti dupa ciocnirea violenta a doua autoturisme.

- Ca un salon auto. Așa a aratat, in aceasta dupa-amiaza, parcarea Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Peste zece mașini de lux, majoritatea cu numere de Danemarca, Italia sau Franța, au fost etalate timp de aproximativ o ora in apropierea lacașului de cult, acestea fiind “pazite” de peste zece jandarmi…