Ludovic Orban: Şeful meu de campanie mi-a spus să nu mai mă leg de PSD. Discurs Braşov Bine v-am gasit, dragile mele, dragii mei!



Am venit cu mare bucurie acasa! Stiti foarte bine, cei care ma cunoasteti bine, ca Brasovul este orasul inimii mele, este locul unde m-am nascut, unde mi-am petrecut copilaria, adolescenta, unde am facut liceul, facultatea si unde m-am format ca om in viata.



Va salut dragii mei brasoveni, in primul rand pe dumneavoastra, pentru ca ma bucur sa fiu din nou acasa. Ii salut pe sibieni, in 1996 am candidat la Parlamentul Romaniei in Sibiu si am batut la pas in campanie, din casa in casa, aproape toate localitatile judetului Sibiu, de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

