- ALDE și-a stabilit ținta pentru alegerile europarlamentare, sperand la un scor de peste 15 la suta, care ar asigura formațiunii politice 6 mandate de europarlamentari. Doua femei vor fi in primii trei pe lista: Renate Weber și Norica Nicolai, a declarat, sambata, Calin Popescu Tariceanu.Președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a inscris pe lista partidului pentru a candida la alegerile europarlamentare din 2019, subiect pe care edilul l-a evitat de-a lungul timpului, cand era intrebat daca va candida sau nu, scrie news.ro. Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara, la TVR, ca nu s-a inscris in competitia interna pentru stabilirea candidatilor liberali la alegerile europarlamentare iar in prezent cele 49 de candidaturi depuse sunt in curs de evaluare.

- Victor Ponta va candida la europarlamentare, pe lista noului sau partid, PRO Romania! Fostul președinte al PSD ii lanseaza o provocare urmașului sau in fruntea social-democraților. Deputatul Ponta vrea ca deputatul Liviu Dragnea sa fie cap de lista la PSD la algerile din primavara lui 2019.Aflat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca 49 de liberali s-au inscris pe lista candidaturilor la alegerile europarlamentare, printre care Crin Antonescu, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Bușoi, dar și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava.Citește și: Carmen Dan se DISTANȚEAZA…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca 49 de liberali si-au depus candidatura pentru a figura pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, printre care si primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. "S-a incheiat procesul de depunere a candidaturilor, s-au inscris…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul European."Este o candidatura puternica, ma bucur ca a luat decizia de a se implica…