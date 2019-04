Ludovic Orban, salvat de la rejudecare de procurorii DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Situație excepționala in cazul liderului PNL Ludovic Orban. Deși a fost achitat de un complet nelegal al ICCJ, format din cinci judecatori, Orban nu va reveni in sala de judecata. Asta pentru ca procurorii DNA nu au facut contestație in anulare in cazul sau pentru ca sentința sa fie anulata și procesul…

- Magistratii instantei supreme au decis, luni seara, sa-l achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de marturie mincinoasa, fiind mentinuta, astfel, decizia din prima instanta. Decizia este definitiva. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Judecatorii instanței supreme au respins solicitarea procurorilor DNA preschimbare a termenului in procesul lui Liviu Dragnea, pentru a grabi finalizarea dosarului. Procurorii DNA au solicitat ICCJ sa devanseze termenul de judecata in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman, in care este judecat…

- Judecatorii au admis cererea avocatilor de amanare a procesului DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta, fiind stabilit termen pe data de 20 mai, la ora 11:00. Liviu Dragnea a iesit din sediul instantei supreme, dupa ce a fost audiat de magistrati, el fiind aplaudat…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fața trezorierul PSD, Mircea Draghici pentru utilizarea subvențiilor electorale in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate și delapidare. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa raspunda atacurilor lansate de președintele Klaus Iohannis, la evenimentul din Parlament in care au fost celebrați 15 ani de la intrarea Romaniei in NATO. “Este cu certitudine cea mai importanta garanție de securitate a Romaniei. Țara noastra a fost mereu un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat miercuri, la Parlament, dupa ce Curtea Constituționala a respins sesizarea lui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pe 2019, insa a admis obiecția sa in legatura cu plafoanele unor indicatori specificați in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. „Alocațiile vor fi crescute…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa tinuta la Cluj-Napoca, la anuntul presedintelui Iohannis ca sesizeaza la CCR bugetul pe 2019, afirmand ca legea nu are cum sa fie neconstitutionala, dar ca seful statului asa a ales sa faca politica. ”Este dreptul…