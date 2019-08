Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila și-a facut sambata intrarea la Congresul din Parlament in care va fi votata candidat la alegerile prezidențiale pe coloana sonora a filmului Rocky 3, melodia „Eye of the tiger” (Bill Conti). „Bravo, bravo”, i-au spus membrii PSD lui Dancila, in baia de mulțime din partid.…

- Congresul PSD, care se desfașoara la Palatul Parlamentului, marcheaza o premiera in istoria partidului: pentru prima data niciun alt președinte de partid nu a fost invitat sa participe la eveniment.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați…

- Premierul Dancila propune o serie de schimbari în guvern, inclusiv numirea Danei Gîrbovan - susținuta în trecut și de Liviu Dragnea - la ministerul Justiției și a deputatului Iulian Iancu în poziția de vicepremier pentru Economie. Liderul PNL a reacționat spunând ca PSD…

- Liderul USR, Dan Barna, precizeaza ca Dana Garbovan, propusa de Viorica Dancila in postul de ministru al Justitiei, a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai „reformei” initiate de Dragnea si Iordache in Justitie, in favoarea penalilor din politica. Dan Barna subliniaza ca numirea Danei Garbovan…

- Prezentam aici, ca tema de gandire, doar cateva insemnari pentru o viitoare analiza politica. PSD merge din ce in ce mai singur catre alegerile prezidențiale, dar și spre anul care vine. Cum se anunța o bataie la fundul gol in noiembrie, la prezidențiale,…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

- Reprezentanții Alianței 2020 USR PLUS au postat un mesaj pe pagina de Facebook dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Alianța a notat ca „justiția din Romania inca funcționeaza, in ciuda tuturor presiunilor”. „Decizia ICCJ confirma faptul ca penalii nu au ce cauta in funcții publice! Hotararea definitiva…