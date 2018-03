Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD.

- Ceea ce este cu adevarat amuzant, este ca scrisoarea electronita a fost trimisa și lui Victor Ponta. "Am primit și eu, ca deputat, „box message-ul” PSD - pare facut de cineva mai sarac cu duhul decat „martorul” Marian Vanghelie! (cred ca sunt plecați consultanții israelieni). Dupa ce va uitați cu…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- In timpul guvernarii USL, actualul lider al PSD s-a aratat foarte interesat de numirile facute la varful DNA si DIICOT, afirma Victor Ponta intr-un interviu pentru stiripesurse.ro. Din spusele acestuia, mai rezulta si ca succesorul sau la sefia partidului se intalnea cu fostii sefi ai SRI la una din…

- Ce au in comun Dragnea, Ghita, Ponta, Oprea, Udrea etc.? Sunt simple clone ale unui model de politician care a populat scena publica in ultimii 10-15 ani: corupt, tupeist, imoral. Sunt oameni care au batut de buna voie si nesiliti de nimeni la portile SRI, oferindu-se voluntar sa fie „indrumati“ si…

- Dumitru Buzatu a spus ca aceste dezvaluiri ar fi trebuit facute publice in momentul in care s-au intamplat faptele.„Eu am o singura nedumerire in momentul de fata legata de astfel de declaratii si anume faptul ca, daca oamenii acestia au stiut lucrurile respective, aveau relevanta publica…

- Marian Vanghelie s-a decis sa faca o serie dezvaluiri, iar unele dintre ele il vizeaza pe fostul lider al partidului din care a facut parte, pe vremea cand conducea Primaria Sectorului 5, si anume PSD. In plin razboi al declaratiilor dintre fostul si actualul lider al Partidului Social Democrat, Ponta…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun…

- Surse judiciare: Kovesi, Hellvig si Coldea, audiati in "Black Cube", in regim de VIP Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sef DNA si fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, in ultimele doua saptamani, in dosarul Black Cube, au declarat surse judiciare, audierile…

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- ”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile se intalneau la primul birou, la Crin Antonescu in birou, la Senat. Luni, pe la 6-7 seara, stateam la masa cea lunga, in dreapta lui Victor stateam eu, in stanga Gabi Oprea, Crin statea in fața și la un moment dat Victor a scos…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Irina Socol, fondatorul SIVECO și fosta prietena cu Ana Marian Patru, fostul președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP) reacționeaza dur dupa ceea ce ea considera a fi minciunile fostei ei prietene. Irina Socol susține intr-un drept la replica trimis redacției STIRIPESURSE.RO ca Ana Maria…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza un atac dur la adresa Guvernului Dancila pe care il numește cel mai incompetent din istorie. „Sunt inca in PSD, desi cum vad ca se comporta PSD, imi vine mie sa spun. PSD a pus cel mai incompetent guvern din istoria postdecembrista a Romaniei. Sunt acolo…

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat duminica dimineata postul de televiziune ZDF citat de Reuters.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede ca cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta…

- 1. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta vesnica lui Basescu si l-a tradat. 2. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta lui George Maior si l-a tradat. 3. Dragnea a jurat credinta PSD-ului si l-a tradat. 4. Kovesi a jurat credinta vesnica puternicilor Basescu, Udrea, Ponta, Maior, Oprea, Ghita si……

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Actorul american Robert Pattinson joaca intr-o comedie despre un tanar care-si cauta dragostea vietii in vestul salbatic american, care va avea proiectia vineri seara la Festivalul de Film de la Berlin, scrie AGERPRES, citand DPA. Citeste si: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST…

- Fostul ministru Elena Udrea a precizat, prin intermediul unei postari pe Facebook, miercuri seara, dupa conferința șefei DNA, ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Afirmațiile au fost facute la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. ”Maxima gravitate” "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate de clare si, ca o ironie a sortii, lucrurile au devenit clare…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea, ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun pesedist…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania atrage atentia asupra declaratiei din spatiul public a presedintelui interimar al Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Dan Barbu, care a afirmat ca piesele reparate, montate pe vehicul dupa un accident, sunt…

- Jandarmerie contra SPP. “Statul paralel”, o denumire pompoasa pentru metastaza politieneasca SPP. Cea mai superficiala privire e uneori si cea mai buna perspectiva in cazul unor scandaluri aparent complicate. Si ce avem noi in scandalul SPP? Politicieni alesi se bat cu institutii care s-au tot intarit…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Emil Constantinescu a zis ca l-au invins Serviciile, Basescu le-a calarit, Iohannis e sluga lor, seraiul guvernamental al lui Dragnea refuza SPP, nimic nou. Daca tot mi-a spus un prieten ca fac pe Gigel eruditul si “mai mult citez decat citesc” (Plesu despre Dan Puric), voi cita dintr-o carte pentru…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul paralel.…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum "statul paralel”. "Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la Digi 24.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca prim-adjunctul SRI, Adrian Ciocirlan, face parte din statul paralel si colaboreaza cu anumite persoane pentru solutionarea „corespunzatoare” a unor probleme din justitie, el intentionand sa sesizeze, Comisia parlamentara SRI.

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Orban: Nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Înca…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- DC News va face un rezumat cu cele mai importante declarații pe care Mihai Tudose le-a facut in cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa o zi de foc pentru Executiv. Așadar, iata principalele declarații ale premierului, declarații pe care le puteți citi accesand link-urile de…

- Centenarul neputinței noastre O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Dinu Pescariu și Claudiu Florica, dosar nou in cazul Microsoft. Dinu Pescariu și Claudiu Florica au aflat miercuri, 20 decembrie, de la procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) ca au calitatea de suspect in acest nou dosar, al patrulea desprins din speța inițiala in legatura cu contractele…