Ludovic Orban: Referendumul este instituţia cea mai puternică a democraţiei Ludovic Orban a spus, la iesirea din sectia de votare, ca referendumul este cea mai puternica institutie a democratiei. "Referendumul este institutia cea mai puternica a democratiei, prin intermediul careia fiecare cetatean poate sa se exprime direct asupra deciziilor pe care le ia o societate. Tema referendumului de astazi este o tema, din punctul meu de vedere, extrem de importanta pentru ca este vorba despre cum este constituita celula de baza a societatii, familia, mai precis initiativa este de a defini in Constitutie modul in care era definit in legislatie, modul in care se realizeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a votat la scoala gimnaziala nr.1 din Dobroesti pentru ca referendumul este institutia democratiei, dar si pentru ca este un crestin si un familist convins. "Din 1990 nu am lipsit de la niciun vot, am participat la toate alegerile si la toate referendumurile care au…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul European

- PNL face apel la celelalte forte politice sa nu politizeze referendumul privind definitia familiei in Constitutie, a declarat, luni, Ludovic Orban, care a precizat ca fiecare membru si simpatizant al Partidului National Liberal are libertatea sa se pozitioneze la acest

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut apel luni, dupa ședința conducerii partidului, la celelalte forțe politice sa nu politizeze referendumul privind redefinirea familiei in Constituție, adaugand ca implicarea "parșiva" a liderilor PSD și ALDE risca sa afecteze comportamentul cetațenilor. Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca premierul Viorica Dancila, prin scrisoarea adresata oficialilor de la Bruxelles, nu face altceva decat "sa minta" si sa "execute ordine antidemocratice", considerand ca pentru acest lucru trebuie sa demisioneze. "Modul in care isi permite sa minta cu nerusinare…

- 'Eu suspectam demult ca in spatele incompetentei doamnei prim-ministru se afla si incompetenta crasa a staffului domniei sale. Aceasta este inca o dovada si o confirmare a acestui lucru. Ganditi-va ca intr-un stat democratic, intr-un stat care are o Constitutie, care are parghii si mecanisme si care…

- Orban a amintit ca atat seful statului, cat si PNL au solicitat sesizarea Comisiei de la Venetia pentru ca aceasta institutie sa isi exprime punctul de vedere. "Din pacate, nici majoritatea parlamentara si nici CCR nu au acceptat sa astepte pana iau o decizie, ca punctul de vedere al Comisiei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in prezent, a disparut orice fel de pretext pentru suspendarea din functie a sefului statului Klaus Iohannis, insa a subliniat ca, in cazul in care coalitia PSD - ALDE va decide demararea acestei proceduri, liberalii se vor implica in apararea…