- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este "exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca "nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”."...acum, sincer... dupa achitarea lui…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este „exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca „nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”.

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a scris, luni, pe Facebook , ca excluderea lui din PSD nu inseamna ca va renunta la principiile social-democratiei europene moderne ori la lupta anticoruptie si ca "stanga comunista a lui Liviu Dragnea, dezvoltata in jurul unor interese penale si personale, descurajeaza…

- "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt "naiv patologic". Bun. Va va raspunde "naivul patologic"! In maximum doua zile... Daca nu suportați așteptarea, puteți sa va cumparați niște #POPCORN", a scris, duminica,…

- Daniel Zamfir, senator PNL, se intreaba de ce nu reacționeaza bancile la intenția BNR de a reduce plafonul de indatorare la 50%. ”Haideți sa vedem cine omoara creditarea: Reducerea plafonului de indatorare, de la 70% la 50%, IMPUS de BNR, nu cumva va limita creditarea? Nicio reacție a bancilor?…

- Intarzieri la plata ajutoarelor sociale in județul Dambovița, motiv de revolta in mediul online. Astazi, o poștarița a rabufnit, in Post-ul Consilier local PSD, factor poștal, reacție virulenta pe facebook: „Ajutoarele sociale, pentru puturoși, nu sunt!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daniel Zamfir a precizat ca fratele sau se judeca cu o banca pentru clauze abuzive. De asemenea, politicianul a zis ca acesta nu beneficiaza nici de legea darii in plata și nici de cele de acum. "Un om mic. Nu poate mai mult. Ataca familia. Ma așteptam și ma aștept in continuare la mizerii,…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Pro Romania a primit personalitate juridica, a anuntat marti, intr-o postare pe Facebook, deputatul Daniel Constantin, fondator al noului partid, alaturi de Victor Ponta si Sorin Cimpeanu. 'Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua luni in care s-au pus…

- Raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat joi de Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook, ca va prezenta raportul privind activitatea manageriala la DNA joi, 22 februarie 2018, la ora 18.00. "Raport privind activitatea manageriala la DNA,joi,…

- Politiciana, pentru a-și arata susținerea fața de procurorul Mircea Negulescu, Portocala, a notat pe Facebook: "Je suis Portocala! Nu știu ce minuni a facut procurorul asta, dar i-a rupt pe penali". Replica lui Daniel Zamfir a venit imediat pentru a o taxa pe Crina Dobre. [citeste si]…

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- Scriitorul Mircea Cartarescu spune ca a primit cu mare emotie vestea ca a castigat premiul „Thomas Mann” pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane. "Tocmai am primit, cu mare emotie, vestea ca sunt castigatorul Premiului Thomas Mann pentru literatura in…

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova efectueaza, marți dimineața, percheziții la mai multe adrese din Chișinau, inclusiv la sediul primariei din Capitala, scrie Unimedia. Potrivit presei moldovene perchezițiile se fac la la Primaria Chișinau și la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Informația…

- Europarlamentarul Cristian Preda are o reactie dura, pe Facebook, dupa gafa de proportii a sefei Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati. "Dreptul femeii de a fi motostivuitor - inca o contribuție valoroasa a PSD la cultura politica europeana", scrie Preda.Citeste…

- Ludovic Orban, presedintele PNL a scris, marți, pe contul sau de Facebook, despre minciunile privind salariile lansate pe piața de guvernul PSD-ALDE, subliniind ca majorarea „artificiala” a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii. „In mediul privat, peste 50…

- O mașina a fost parcata, luni, la Sebeș, pe spațiul pietonal, la intrare in parcul din centrul municipiului, fața in fața cu trecerea de pietoni, a scris pe pagina de Facebook, un cititor al ziaruluiunirea.ro. ”Așa parcheaza Dorel de Sebeș in centrul orașului”, a scris cititorul nostru fidel. De asemenea,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu ezita sa sara in apararea senatorului PNL, Daniel Zamfir, dupa ce acesta a fost `executat` de liderul partidului, Ludovic Orban.„Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca toți colegii i-au laudat activitatea in fruntea Comisiei Economice, dar președintele PNL i-a vrut capul și acum il are, insa a ținut sa-i transmita ca este o nuca tare.Citește și: ULTIMA ORA: Daniel Zamfir, 'executat' de colegii liberali dupa scandalul…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ramane liderul liberalilor din Camera Deputatilor, dupa ce a fost realeasa astazi in sedinta conducerii partidului cu 47 de voturi, in vreme ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a obtinut doar 12, potrivit unor surse politice. De asemenea, senatorul PNL Daniel…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ”Ludovice, Ludovice…Nu te lași de metehnele care te-au „consacrat” in PNL…”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, senatorul PNL, care il acuza pe liderul liberalilor ca ”inroșește telefoanele pentru a le cere colegilor sa il schimbe din comisia…

- Daniel Zamfir a spus ca in ciuda faptului ca șeful PNL Ludovic Orban a spus despre el ca a deviat de la linia partidului și ca exista posibilitatea unei "desparțiri", el nu va pleca din partid.

- Un barbat din Galați a fost pedepsit in cal mai neașteptat mod posibil dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj! Ce a scris acesta și care a fost motivul pentru care s-a trezit imediat cu Poliția la ușa?

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca asteapta sa fie invitat la o sedinta a conducerii PNL pentru a vedea care sunt ”atitudinile neconforme” care i-au fost imputate de Ludovic Orban, intrebandu-se daca a condamna abuzurile inseamna a te abate de la linia partidului.

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber."Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes,…

- Romanii au reusit traversarea oceanului in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, o imbunatatire notabila fata de precedentul record, de aroape 45 de zile. "Misiune indeplinita! Atlantic4 a traversat Oceanul Atlantic in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, stabilind astfel un nou record mondial…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa o partida care a durat 3 ore și 45 de minute. Halep a fost incurajata din tribunele arenei Rod Laver de romanca Alexandra Dulgheru, care…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost eliberat din arest și urmeaza sa fie plasat sub control judiciar. Decizia Tribunalului Bacau nu este definitiva. La auzul vestii, Arsene a avut o reactie fulger. Fostul deputat a postat pe Facebook un mesaj de multumire catre…

- "Daca vreți sa credeți ca aștia care protestam avem de vandut vreun șampon, treaba voastra. Nu am stat o secunda sa ma gandesc cați vor fi de acord cu reacția fața de Iohannis. Am scris cum m-a dus pe mine capul și așa cum cred eu ca e corect și greșit. In timp ce Iohannis vorbea, eu scriam. Nu poți…

- Un senator PNL il acuza pe premierul Mihai Tudose ca a blocat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) prin care se actualiza prețul de referinta la gaze natural. Daniel Zamfir spune ca statul roman pierde peste 1 milion de euro in fiecare zi, din cauza acestei decizii a Executivului. …

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Cum slabesc vedetele in realitate. "Nu incercati sa fiti ca ele, veti plati un pret greu!" Nutritionistul Mihaela Bilic spune ca vedetele mint cand vine vorba de silueta lor. Iata cum slabesc, in realitate, persoanele care se afla in lumina reflectoarelor. "Când vine vorba de silueta, vedetele…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Solista Carmen Serban a publicat un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, fiind filmat in biblioteca UMF Carol Davila.

- Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: "A murit Viorel Lis. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!". Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj in stilul Cimitirului Vesel FOTO "Si eu nu stiam nimic!!!... Neadevarat,…

- Intr-o postare pe Facebook, vicepresedintele PNL Florin Citu sustine ca "ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei". Senatorul PNL Daniel Zamfir a dat o replica pentru DCNews la aceasta propunere imperativa a lui Florin Cițu.Fost ministru al Justitiei, mesaj TRANSANT pentru protestatari:…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul Daniel Zamfir, care a semnat o initiativa legislativa de plafonare a dobanzilor la creditele bancare, ca daca va mai avea propuneri legislative care nu sunt sustinute de partid, ci „de consilierul premierului Tudose”, va fi exclus din PNL.…

- „Sustinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legatura cu cel prezentat in campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au sustinut atunci. Intoarcerea la popor e naturala", a spus Orban. „Vom sustine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- "Pozitia PNL este clara. Suntem sustinatorii economiei libere de piata. Practic, contractul este legea partilor. Suntem impotriva oricarei reglementari care sa afecteze libertatea economica, care sa afecteze libertatea de a realiza contracte. Nu exista niciun conflict, va explic pozitia PNL, daca…