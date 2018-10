Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca ar fi preferat ca pozitiile publice exprimate de unii colegii ai sai la adresa conducerii partidului sa fie exprimate la adresa "esecului lamentabil al PSD", si a adaugat ca orice nemultumire ar trebui exprimata in interiorul formatiunii. …

- "In ceea ce priveste pozitiile unor colegi de-ai mei, as fi preferat ca pozitiile lor publice, mai mult sau mai putin coordonate, sa arate acest esec lamentabil al PSD-ului si sa-si concentreze intreaga energie pentru eforturile PNL de a scapa Romania de aceasta guvernare nociva, de aceasta guvernare…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, sambata, ca saptamana viitoare liberalii vor sesiza Avocatul Poporului, pentru ca ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetara sa fie atacata la Curtea Constitutionala. "Este o rectificare care s-a facut ilegal, impotriva Constitutiei, nu au avut…

- In ciuda faptului ca anul viitor vor avea loc doua randuri de alegeri, pentru Parlamentul European si alegeri prezidentiale, pana in acest moment nu exista decat un singur candidat sigur: Klaus Iohannis. Doar actualul presedinte a anuntat in mod ferm ca va candida pentru un nou mandat. Europarlamentarele…

- Mai multe organizatii civice cer procurorului-sef al DIICOT verificarea afirmatilor lui Liviu Dragnea referitoare la tentativa de omor, sustinand ca, in cazul acestei infractiuni, nu este necesara plangerea prealabila a partii vatamate. Semnatarii documentului afirma ca este de notorietate faptul ca…

- La inceputul Consiliului, președintele Ludovic Orban s-a adresat liberalilor. Iata discursul integral al președintelui PNL, Ludovic Orban, in cadrul reuniunii Consiliului Național al PNL: „Dragi colege și dragi colegi, Nu este altcineva pe scena politica romaneasca care sa aiba…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa sambata la Consiliul National al Partidului National Liberal, au confirmat vineri, pentru Agerpres, surse politice. Seful statului a avut marti o alta intalnire cu mai multi liberali, intre care s-au numarat presedintele partidului, Ludovic Orban, si fostii…