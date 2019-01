Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Tudorel Toader a recidivat. Pe data de 27 decembrie a retransmis propunerea pentru sefia DNA in persoana Adinei Florea si de data aceasta a facut-o fara sa aiba aviz de la CNSAS. (...) A fost o sedinta programata pe data de 21 decembrie, in acea sedinta nu s-a intrunit cvorumul, ca atare…

- Colegiul CNSAS ar putea lua in discutie, in sedinta de joi, daca va mentine sau nu adeverinta data de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul Adinei Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sulfina Barbu, membru…

- Sulfina Barbu, membru in Colegiul CNSAS, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca ședința din data de 21 decembrie nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, astfel ca procedura de verificare in cazul Adinei Florea pentru șefia DNA nu a fost indeplinita.„Precizez ca in data de 21 decembrie nu s-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca Legea fundamentala "trebuie respectata de voie sau de nevoie" si ca este obligatoriu de respectat exigentele Constitutiei", referindu-se la anuntul...

- "Este o decizie corecta si presedintele actioneaza in conformitate cu prevederile Constitutiei si nu este vinovat presedintele ca Dragnea nu are capacitatea sa desemneze niste ministri care sa aiba macar studiile de specialitate, nemaivorbind de competenta, experienta manageriala si alte calitati…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a comentat refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Olguța Vasilescu și Ilan Laufer in funcțiile de miniștri ai Transporturilor, respectiv al Dezvoltarii, și refuzul numirii șefului DNA, totul intr-o conferința de presa ținuta dupa ieșirea de la CEx al…

- Guvernul Dancila se va reuni, luni dimineata, de la ora 9:00, intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice Legile Justitiei, cele extrem de controversate si de abia promulgate de Klaus Iohannis. Informatia a fost confirmata, vineri, de ministrul de Externe,…