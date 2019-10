Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, ca în proiectul Legii bugetului de stat al viitorului guvern subvențiile acordate partidelor politice vor fi reduse "cel puțin la jumatate".

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, dupa intalnirea avuta cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca bugetul de stat poate trece fara probleme daca exista majoritate pentru investirea guvernului, cu conditia ca acesta sa fie bazat pe investitii, potrivit Agerpres."Legea bugetului,…

- Partidul Social Democrat a primit in prima decada a lunii octombrie o subventie de 11.979.329,42 lei, Partidul National Liberal - 5.488.477,04 lei, Uniunea Salvati Romania - 1.614.012,00 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 1.192.977,47 lei si Partidul Miscarea Populara - 776.804,63…

- Peste 65.000 de contribuabili au beneficiat, din februarie 2018 și pana in prezent, de prevederile Legii prevenirii, aplicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF). In primele sase luni din acest an, circa 18.400 de contribuabili…

- Pe anul 2019 veniturile bugetului de stat vor constitui 40 633 531,5 mii lei, cheltuielile - 46 336 817,6 mii lei, cu un deficit in suma de 5 703 286,1 mii de lei. Parlamentul a aprobat in lectura a doua, in ședința plenara de astazi, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru…

- Liberalii considera ca proiectul de rectificare bugetara este construit pe cifre false si acuza guvernul ca incearca sa acopere de fapt o gaura de 9 miliarde de lei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca sumele din taxe si impozite pe primele trei luni nu sunt prevazute a se acorda autoritatilor…

- Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a declarat marti ca din discutiile purtate zilele trecute cu ministrul Finantelor Publice a reiesit ca municipalitatile isi vor primi banii din impozitul pe venitul global asa cum prevede Legea bugetului de stat. "Eu as vrea sa primim banii pe care-i avem…