- "In mediul privat, peste 50- dintre angajati nu au salariile brute marite, astfel incat sa aiba garantia contractuala ca salariul net nu va scadea fata de cel de anul trecut. Majorarea artificiala a salariului minim brut risca sa afecteze zeci de mii de companii care nu au resursele pentru a majora…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se întâlneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind învestirea noului Guvern, au declarat

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele vor putea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Presedintele ceh Milos Zeman i-a cerut miercuri din nou lui Andrej Babis sa incerce formarea guvernului, desi acesta din urma a pierdut primul vot de incredere al legislativului si este cercetat penal pentru frauda cu fonduri europene, informeaza agentiile AFP si Reuters. Solicitarea lui Zeman a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni duminica pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. "Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca…

- Potrivit lui Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, romanii o duc mai bine dar inca nu s-au prins: ”creștere economica peste cele mai optimiste așteptari”. Deși s-a plasat de partea lui Dragnea in razboiul acestuia cu premierul Mihai Tudose, liderul PSD Alba deputatul Ioan Dirzu se lauda cu performanțele…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- "PNL propune, in cazul in care Tudose nu stie, sau nu poate sau nu vrea sa vina cu un proiect serios de restructurare, un Guvern asa cum este la nivelul tarilor normale din Uniunea Europeana, de 14-15 ministri. Nu vad ce rost au ministere care sunt infiintate probabil dupa chipul si asemanarea protejatilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala,…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative", potrivit news.ro.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aruncat un scenariu bomba pe piața politica. El susține ca doi dintre miniștrii actualului Guvern au fost contactați de ”forțe oculte” carora li s-a spus ca pot deveni lideri ai PSD, pentru ca Dragnea ar urma sa fie arestat. Citește și: Liviu Dragnea le da…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE ar face o mare greseala sa ignore avertismentul dat de presedintele PPE, Joseph Daul, cu privire la legile Justitiei. "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei…

- Președintele țarii, Igor Dodon a reacționat negativ la remanierile propuse in cadrul Guvernului. Șeful statului a scris pe pagina sa de facebook ca persoanele propuse sunt oportuniste si lipsite de profesionalism.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus, miercuri dimineata, in tara. Avionul militar cu sicrul a aterizat pe aeroportul Henri Coanda la ora 11:00, la Salonul Oficial. Inainte ca sicriul sa fie coborat din avion au batut clopotele in toata tara. La aeroport au fost prezenti…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu si secretarul general Daniel Chitoiu, impreuna cu deputatul de Timis, Marian Cupsa, l-au prezentat, intr-o conferinta de presa, la Arad, pe noul presedinte interimar al organizatiei judetene. Deputatul Eusebiu Pistru are sarcina de a reorganiza, impreuna…

- Radu Tudor a dezvaluit pe blog-ul personal o serie de motive pentru care a izbucnit scandalul dintre Departamentul de Stat al Statelor Unite și Coaliție, in urma anunțului facut de americani in privința legilor justiției."1.Presedintele PNL Ludovic Orban a fost saptamana trecuta in SUA. El…

- PMP va solicita amanarea cu un an a aplicarii masurilor anuntate de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie, a anuntat, luni, presedintele executiv al acestei formatiuni, Valeriu Steriu."Am analizat, impreuna cu presedintele Traian Basescu, ce se intampla cu modificarile pe partea…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni absenta prim-ministrului Mihai Tudose din plenul Parlamentului la cititrea motiunii de cenzura depusa de PNL, spunand ca seful Guvernului are ”obrazul gros”. ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Mult asteptata crestere a salariului minim pe economie a fost pusa pe asteptare si de data aceasta. Acest proiect de lege nu se afla pe sedointa Guvernului, sedinta ce a inceput la ora 13:00. Astfel, nu este exclus ca acea crestere a salariului minim pe economie la 1900 de lei sa mai astepte. …

- ”Daca ni se vor solicita semnaturile pentru motiune, o vom sustine. Mi se pare insa doar un joc de imagine al PNL, atata timp cat nu exista o vointa ferma in a da jos Guvernul PSD - si aceasta se poate observa prin reticenta in ceea ce priveste dialogul cu presedintele Basescu si PMP”, a declarat…

- PNL depune luni la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal. Sesizarea privind OUG 79/2017 a fost depusa de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca si de catre deputatul Ioan Cupsa, presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca partidul va desfasura inclusiv o campanie prin care sa ii convinga pe cetateni sa le ceara parlamentarilor sa voteze in sedinta comuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului, adaugand ca modificarile la Codul fiscal nu reprezinta singura critica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetațeanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei creșteri economice este sa imbunatațeasca viața oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat vineri ca obiectivul liberalilor este sa depuna saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. "Am desemnat o echipa de redactare a textului moțiunii de cenzura. Voi prezenta în Biroul Executiv luni proiectul textului…