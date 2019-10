Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca Romania inca este in grafic in privința desemnarii comisarului european si ca spera ca, dupa investirea noului guvern, una dintre primele decizii...

- Ludovic Orban a facut primele declaratii dupa ce Klaus Iohannis l-a desemnat premier. "Va multumesc pentru increderea acordata de a forma un guvern intr-o perioada grea. Sunt pregatit sa-mi asum o...

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca „e o bulibașeala și o babilonie in politica romaneasca in ultima vreme, iar oamenii nu mai ințeleg aproape nimic”.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania „Uitandu-ma la voi pot sa…

- Cunoscut pentru excentrițitațile sale precum decorarea Timișoarei cu palmieri, plimbarile pe șantiere cu trotineta electrica sau recitalurile la chitara, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, este impotriva unor masuri propuse de PNL. Edilul timișorean nu e de acord cu impozitarea veniturilor IT-iștilor…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…

- "Dumnezeu este mare, poate cu ajutorul lui va veni copilul acasa. Noi asteptam sa vina, si ii rugam pe toti cei care o vad, care au semne ca ea traieste, sa ne anunte. Dar sa fie seriosi, fara alarme false", a declarat mama Alexandrei Macesanu printre lacrimi. Stire in curs de actualizare... …

- Horia Brenciu, noul jurat de la „Vocea Romaniei” a vorbit despre soție și viața alaturi de cei patru copii: Andreea, Maria, Mina și Toma. Artistul a facut declarații și despre al cincilea membru al familiei. „Deocamdata nu am inceput nimic. Și Toma „a venit la noi fara sa cautam neaparat un copil. Dumnezeu…

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…