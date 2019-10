Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei care vor lua cuvantul se numara presedintele Klaus Iohannis, liderul PNL Ludovic Orban, prim-vicepresedintii PNL Raluca Turcan si Rares Bogdan, secretarul general al PNL Robert Sighiartau, primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, primarul municipiului Oradea Ilie Bolojan, vicepresedintele…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- „Cu actualul si viitorul Presedinte al Romaniei, pregatim campania electorala”, a scris prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook si a postat o fotografie. "O ședința de campanie, depunem candidatura vineri! Va așteptam!", a scris si Alina Gorghiu. Alaturi…

- "Nu putem sta la aceeași masa cu Calin Popescu Tariceanu, care este la fel de vinovat de situația actuala a Romaniei și deși incearca sa se sustraga astazi din Guvern, atacand guvernarea, parerea mea este ca este responsabil de ceea s-a intamplat in Romania, in ultimii trei ani de zile. Nu vom sta…

- Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o schimbare radicala in ultima luna și sugereaza ca a fost forțat din alte zone sa faca aceste mișcari. Zamfir a declarat ca Tariceanu a avut intalniri pe ascuns cu Ludovic Orban și Raluca Turcan, de la PNL.Citește…

- Ludovic Orban: "Obiectivul politic principal al Partidului National Liberal in aceasta sesiune parlamentara este oprirea guvernarii PSD, prin intermediul unei motiuni de cenzura. In conformitate cu decizia Biroului Politic National, am stabilit un calendar de negocieri cu toate formatiunile politice…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii nu vor depune moțiune de cenzura daca nu sunt aproape siguri ca au șanse de reușita și susține ca va fi premier, în orice varianta.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers. "PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune de cenzura…