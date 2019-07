Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca decizia Curtii Constitutionale privind completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitiei sfideaza vointa cetatenilor. El anunta ca PNL pregateste un proiect de reformare a CCR, "astfel incat ca nu se mai permita subiectivismul politic…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata, miercuri, sa se pronunte in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei…

- Curtea Constituționala urmeaza ca miercuri, 5 iunie, sa ia o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema, specializate in cazuri de coruptie. In cazul in care CCR admite sesizarea,…

- Curtea Constitutionala este asteptata, luni, sa dea o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema specializate in cazuri de coruptie. Decizia ar putea avea efecte și asupra procesului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca saluta decizia Curtii Constitutionale de a amana pronuntarea asupra sesizarii depuse de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, liderul liberal cerand CCR sa se pronunte favorabil asupra unei sesizari a PNL referitoare…

- Curtea Constitutionala a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor fictive la Directia pentru Protectia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…