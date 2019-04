Ludovic Orban: Poşta Română se angajează să dea PSD datele personale de la cetăţenii cărora le duce mesaje politice "Contractul cu PSD este semnat in data de 27 martie. In aceeasi data in care PSD a semnat acest contract, Posta Romana, la alibi, ca sa isi acopere urmele, a trimis oferte si altor partide, dar dupa ce a incheiat contractul asta. Iar aici le atrag atentia romanilor, in acest contract Posta Romana accepta sa puna la dispozitia PSD toate datele personale ale publicului catre care ii sunt adresate (ziarele - n.red.). Contractul nu este legal si il vom ataca. (...) Deci, va repet, Posta Romana se angajeaza sa dea PSD-ului toate datele personale de la cetatenii romani catre care duce, catre ii cara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

