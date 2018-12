Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal va depune, alaturi de celelalte formatiuni din Opozitie, pana la sfarsitul acestei saptamani, motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei…

- Opoziția va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, documentul efectiv urmand a fi depus in cursul acestei saptamani la Parlament.Documentul are 35 de pagini și cuprinde critici pe mai multe domenii incepand de la scandalurile din justiție și pana la problemele economice cu care se…

- Eugen Tomac spune ca Opozitia a ratat doua momente potrivite pentru a depune motiunea de cenzura. „Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod…

- Parlamentarii liberali vor depune o motiune de cenzura impreuna cu colegii din Opozitie, a declarat vineri presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Agerpres.El a adaugat ca, atunci cand se va lua o decizie, aceasta va fi anuntata. "Cand vom lua o decizie, va vom anunta public. Normal…

- "Cu parlamentarii, individual, din majoritatea parlamentara discutam in fiecare zi si sunt semne, dar inca nu sunt suficient de concludente, ca exista un numar semnificativ de parlamentari din majoritatea parlamentara, si din PSD, si din ALDE, care ar putea sustine un astfel de demers", a spus Orban,…

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- Plenul Parlamentului European a votat ieri, 24 octombrie a.c., Pozitia Parlamentului privind Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019. Pozitia include si alocarea a 50 de milioane de euro pentru fermierii afectati de pesta porcina africana (PPA), ca urmare a propunerii deputatului…

- PNL va depune motiuni simple impotriva ministrilor Finantelor si Educatiei, a anuntat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a depune in cursul acestei saptamani o...