- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor depune motiune de cenzura si in aceasta sesiune parlamntara, afirmand ca asteapta ca Guvernul sa fie „in cea mai proasta situatie”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul "cel mai potrivit", cand va considera ca Guvernul este in "cea mai proasta situatie" si sunt "cele mai mari sanse" ca aceasta sa treaca.

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, critica dur modul in care PSD s-a prezentat la ultimul congres. Dupa parerea sa, ceea ce se intampla acum la guvernare este un exemplu clar de terorism politic.

- Congresul PNL din acest weekend a starnit rumoare la nivel naționale, dupa ce președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a condamnat pe aleșii din teritoriu care fac «blaturi» cu PSD. Ioan Turc, președintele organizației județene PNL Bistrița-Nasaud, spune ca nu s-a simțit deloc vizat de aceasta remarca.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud critica gestul lui Tudorel Toader de a propunere revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. In plus, acesta crede ca suspendarea lui Klaus Iohannis este doar o poveste care nu se va realiza.

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Europarlamentarul Cristian Preda critica decizia PNL care a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu, acuzat de plagiat.„PNL a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu. O ancheta realizata de Sidonia Bogdan arata negru…

- Anularea sporului de continuitate pentru politisti de catre guvernarea PSD-ALDE a dus la aparitia unor anomalii. Multe sectii de politie din mediul rural sunt inchise dupa terminarea programul normal de lucru. Maramuresul e unul dintre cele mai lovite judete pentru ca inregistreaza cea mai mica medie…

- Presedintele PNL Ludovic Orban ar putea primi, luni, o decizie definitiva in dosarul in care este acuzat de de folosirea influenței sale de politician in scopul obținerii unor foloase necuvenite. O confirmare a primei decizii de achitare va intari autoritatea lui Orban in partid și așa destul…

- Cei care au de gand sa-și cumpere o locuința prin programul Prima Casa, ar fi bine sa se grabeasca. Guvernul aloca cu 35 la suta mai puțini bani, dar nu va renunta la el cel putin pana in 2021.

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii urmeaza sa depuna la Parlament, cel mai probabil in maximum doua saptamani, un proiect de lege pentru stabilirea unei formule de crestere a salariului minim. "PNL, la ora actuala, pregateste un lucru de bun simt, un lucru simplu: sa nu…

- Un raport al Comisiei Europene arata o situatie socanta in economia maghiara: aproape noua din zece companii din industrie se lovesc de problema fortei de munca insuficiente. Doua treimi din angajatori spun ca penuria de muncitori le blocheaza planurile de extindere a productiei. Productie mai mica…

- Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: ”E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. Mai mult, el susține ca s-a aparat: ”Eu am fost agresat, mi-am aparat familia si o voi face intotdeauna. Atunci, acea persoana m-a scuipat”. [citeste si] Claudia…

- Liderul PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, considera ca premierul desemnat, Viorica Dancila, reprezinta 'prelungirea mainii' lui Liviu Dragnea in Guvern, cel din urma putand lua astfel decizii 'fara niciun fel de emotie'. "Avem un al treilea guvern Dragnea azi, maine, de aceasta data cu pixul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat ieri „Cartea Neagra a guvernarii PSD” in care se arata ca din cele 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, coaliția majoritara a indeplinit complet doar 33.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- ADVERTORIAL: Senatorul PMP , Severica Covaciu : “ Așa Guvern n-a avut Romania niciodata, tot ce e bun s-a topit in proasta guvernare “ Prezenta la alegerile locale ale organizaței Partidului Mișcarea Poporului Ulmeni, organizate in 20 ianuarie 2018, senatorul Severica Covaciu a tras un semnal…

- Andrew Popper, sef al Casei Regale, sustine ca legea privind Casa Regala trebuie adoptata de Parlament, mentionand ca Familia Regala are discutii cu Guvernul privind gasirea unei solutii intermediare privind Palatul Elisabeta. Popper a precizat ca au fost discutii si cu partidele politice."Noi…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- „Guverne eșuate” - așa numește președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, ceea ce s-a intamplat in ultimul timp in Romania, de cand PSD e la guvernare. De asemenea, liberalul spune ca singurul scop al PSD e modificarea legilor justiției.

- Ioan Turc a cerut SRI-ului un punct de vedere asupra faptului ca a ascultat in 2017 un numar de 5 mii de bistriteni. Presedintele PNL, Ioan Turc s-a aratat socat de numarul urias de mandate de ascultare semnate de judecatori bistriteni, numai putin de cinci mii de cetateni. „Il intreb deschis pe presedintele…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- Carmen Dan nu demisioneaza din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut de Carmen Dan, intr-o conferința de presa susținuta joi seara, la sediul MAI. „Guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt numiți in forurile statutare și tot acolo se decide retragerea lor din Guvern”, a spus Carmen…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit, la Berlin, cu reprezentanti ai Partidului Social Democrat (SPD), inainte de lansarea unor discutii, care se anunta complicate, in vederea incercarii de a forma un Guvern, scrie AFP.Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem…

- Guvernul german si-a aparat joi noua lege împotriva asa-numitelor mesaje de 'ura' si a 'stirilor false', taxata însa drept cenzura de extrema dreapta, dar si de sectorul jurnalistic, informeaza agentia EFE. 'Libertatea de exprimare protejeaza opiniile reprobabile sau…

- "Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD sunt extrem de negative si le resimte fiecare roman, pentru ca singura lor problema este sa rezolve chestiile din justitie, nereusind sa dea in economie un semnal pozitiv", a spus Orban.In…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- ​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua…

- Guvernul belgian a decis sa suspende cel putin pana la sfarsitul lunii ianuarie repatrierea sudanezilor aflati in situatie ilegala, dupa ce a cerut inceperea unei investigatii independente in legatura cu acte de tortura la care ar fi fost supusi unii dintre acestia la revenirea in tara, relateaza…

- Autoritatile vor sa descurajeze importurile de autoturisme la mana a doua cu impozite ce ar ajunge la 200 de euro, potrivit informatiilor Digi24. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, spune ca Guvernul este intr-un soi de „blocaj” in ceea ce privește taxa de poluare. Acesta susține ca, cel mai probabil, oamenii nu iși vor primi inapoi banii platiți pentru inmatricularea mașinilor.