- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii sunt in discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina...

- "V-am spus ca suntem in discutii individuale cu peste 25 de parlamentari (de la PSD si neafiliati politic - n.r.). Sigur ca acum, fiind in situatia in care Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina investirea Cabinetului, evident vom discuta individual si cu parlamentarii de la Pro Romania, pentru a…

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa discutiile cu reprezentantii Pro Romania, ca se astepta la o astfel de pozitie. "In mod evident, va marturisesc ca ma asteptam la aceasta pozitie. Asta nu inseamna ca sansele de a reusi investitura Guvernului nu raman in picioare, continuam negocierile,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, discuta, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii Guvernului. Majoritatea partidelor parlamentare au anuntat deja ca au ajuns la un acord cu premierul desemnat, conform news.ro.Ludovic Orban se intalneste…

- Premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu are nimic de discutat sau negociat cu PSD. Presedintele PNL, a spus ca pentru investirea Guvernului va angaja discutii si cu parlamentari social-democrati care nu sunt de acord cu „toate porcariile” facute in ultima perioada. „La fel ca la demararea…

- Bogdan Chirieac a reacționat dupa ce Romania TV a anunțat o intalnire de ultima ora intre Ludovic Orban și Calin Popescu Tariceanu, in contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. ”ALDE nu e in cea mai fericita situație acum. A pierdut jumatate dintre parlamentari. Partidul, ca atare,…

- Din sursele DCNews, Pro Romania e decis sa nu asigure nici cvorum pentru investitura Guvernului Orban I. Astfel, primul Guvern Orban are toate șansele fie sa pice, fie sa nu fie investit din lipsa de cvorum. Joi au loc negocierile intre Pro Romania și PNL. Astazi incep negocierile cu PMP,…

- La scurt timp dupa ce Ludovic Orban a fost desemnat premier de presedintele Iohannis, Victor Ponta, liderul Pro Romania, i-a dat un sfat de strategie: asa cum a procedat spunand ca nu depune motiunea de...