- Aflați in precampanie elctorala, președintele PNL Ludovic Orban și fostul jurnalist Rareș Bogdan, „port-drapelul” liberalilor la alegerile pentru Parlamentul European, au poposit și la Lugoj. Intalnirea cu lugojenii a avut loc, vineri dupa-amiaza, la hotelul Dacia, unde a fost…

- Liderii Partidului National Liberal se vor afla la sfarsitul acestei saptamani la Lugoj. Rares Bogdan, Ludovic Orban, dar si presedintele PNL Timis, Nicolae Robu au confirmat pentru vineri o vizita de cateva ore in oras, astfel ca vor fi oaspetii lugojenilor si ai lui Claudiu Buciu, presedintele PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri la Bacau ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului daca PSD va pierde alegerile europarlamentare si exista sanse pentrua obtine voturi din afara opozitiei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, atrage atentia ca toate judecatoarele din Biroul Electoral Central au votat impotriva inscrierii Aliantei USR-PLUS si spune ca, avand in vedere acest lucru, reprezentantii aliantei trebuie sa aiba actele in regula cand vor merge in instanta.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat o lege care interzice observatorilor rusi sa monitorizeze viitoarele alegeri prezidentiale si parlamentare din Ucraina, potrivit unei declaratii publicate marti pe site-ul presedintiei, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii…

- Lidera Partidului Național Liberal (PNL), Vitalia Pavlicenco, susține ca a propus la mai mulți politicieni sa adere formațiunii și sa devina președinte PNL, inclusiv și ex-primarului capitalei, Dorin Chirtoaca, insa liberalul a refuzat in ultimul moment.

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca lista partidului pentru alegerile europarlamentare va fi stabilita in jurul datei de 15 februarie si ca nu pot exista nemultumiri in cadrul formatiunii atat timp cat lista nu este decisa. El a refuzat sa spuna daca pe aceasta lista se va regasi Crin Antonescu.

- PNL este cotat, in prezent, cu 26% - 29% in preferintele electoratului, a declarat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Un sondaj facut pe 25.000 de subiecti, cu reprezentativitate, adica cu...