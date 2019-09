Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de cenzura de catre liberali. "Cred ca domnul Orban ori face un joc ascuns…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca partidul demareaza negocierile pentru o motiune de cenzura, obiectivul liberalilor fiind de a provoca alegeri anticipate. "Oricand vom avea capacitatea de a obtine majoritatea pentru demiterea guvernului, PNL va face acest lucru si demaram practic negocierile…

- ”PNL e pregatit in orice moment sa iși asume soluția guvernarii. O sa solicitam sprijinul acelor partide politice, grupuri parlamentare care pot sa sprijine un proiect. Sigur ca cel mai bine pentru Romania ar fi se organizeze alegeri anticipate, in masura in care va fi posibil. In cel mai potrivit…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat intr-un interviu pentru G4Media ca PNL va depune o moțiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara „in momentul cel mai potrivit”, iar daca guvernul va fi demis

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura."PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca pana la momentul votului asupra motiunii de cenzura continua negocierile individuale cu parlamentari de la putere si a transmis deputatilor si senatorilor PSD si ALDE sa nu ramana "complicii acestui regim toxic" si sa se reabiliteze in fata romanilor.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca initiatorii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila se bazeaza la acest moment pe 214 – 215 voturi, din cele 233 necesare adoptarii ei. Cele 215 voturi ar fi asigurate „in conditiile mobilizarii exemplare a tuturor parlamentarilor care sunt implicati…