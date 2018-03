Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca sunt opt motive pentru care trebuia organizat Congresul extraordinar al PSD, sustinand ca se impune prezentarea bilantului primului an de guvernare, dar si ca dezbaterile din spatiul public au capatat "o violenta extrema", care blocheaza…

- Președintele Tineretului Național Liberal, deputatul PNL Mara Mareș, a declarat joi, la Brașov, ca Partidul Național Liberal se delimiteaza fața de demersurile PSD -ALDE fata de modificarile legilor justitiei. „Primavara a inceput bine pentru Partidul Național Liberal. La inceputul acestei saptamani,…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal (PNL) s-a desfasurat, luni, la Parlament, la temperaturi scazute. Majoritatea membrilor liberali prezenti la sedinta au stat imbracati cu geci si paltoane. "Intotdeauna judecam la rece. Deciziile luate nu au fost afectate de desfasurarea sedintei…

- "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia Juridica a Partidului National Liberal sa demonteze insailarea de extrase din presa, care a stat la baza propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei. De asesmenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in Consiliul Superior…

- "Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului. Intr-o zi normala traficul este insuportabil. Intr-o zi cu ninsoare si ger, traficul este imposibil. Si nu in sens metaforic, ci in sens tehnic. La ora 8:00 nimic nu se clinteste.…

- "Tati", in cazul in care n-ai zburat inca, sa nu uiti sa le dai baietilor un pahar cu vin, așa cum ai promis. Stim ca esti om de cuvant, ai demonstrat-o de fiecare data. Ai luat o echipa prost pregatita si ai invatat-o "sa joace fotbal pana in minutul 80", dupa cum spuneai in ultimul interviu GSP. Chiar,…

- Partidul Național Liberal a avut o reacție dura dupa propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin purtatorul de cuvant Ionel Danca, partidul condus de Ludovic Orban și-a exprimat dezacordul cu privire la decizia lui Tudorel Toader, aruncand și acuzații dure catre ministrul Justiției,…

- Minerii si energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o majorare cu putin peste 100 de lei in fiecare luna. Cel putin acestea sunt ultimele date negociate de sindicate si administratia producatorului de energie. Ch...

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Republica Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Republicii Moldova de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.

- Intr-un alt sondaj DC News, Steluța Cataniciu, deputata ALDE, a ieșit pe locul al treilea la capitolul politiciana anului. "M-am bucurat ca am prins podiumul. Inaintea mea erau alte doua doamne - Gabriela Firea și Lia Olguța Vasilescu", a spus Steluța Cataniciu la interviurile DC News Live.…

- CFR a transportat 54,3 milioane de calatori anul trecut, 2017 fiind marcat de faptul ca studentii au primit gratuitate. Din totalul calatorilor transportati, peste 10% au fost studenti si valoarea calatoriilor gratuite efectuate de acestia s-a apropiat de 200 milioane lei, au spus pentru HotNews.ro…

- Soc in Partidul National Liberal (PNL). Un lider al partidului a incetat din viata. Organizatia din care a facut parte a facut anuntul. Este vorba despre Ion Craciunescu, fost lider al PNL Gorj, conform igj.ro. Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii urmeaza sa depuna la Parlament, cel mai probabil in maximum doua saptamani, un proiect de lege pentru stabilirea unei formule de crestere a salariului minim. "PNL, la ora actuala, pregateste un lucru de bun simt, un lucru simplu: sa nu…

- Potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS) inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul...

- Deputata PNL, Adriana Saftoiu, il acuza pe Ludovic Orban ca ar fi fraudat alegerile pentru șefia grupului parlamentar din Senat a liberalilor. Saftoiu compara Partidul Național Liberal cu PSD.Saftoiu a pierdut șefia grupului PNL din Camera in favoarea Ralucai Turcan, pentru care Ludovic Orban…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- "Pentru noi lucrurile sunt simple. Congresul Partidului National Liberal a adoptat o motiune. In cadrul acelei motiuni noi am hotarat susținerea președintelui Iohannis pentru un al doilea mandat la președinție. Evident, in condițiile in care va candida si nu vad niciun motiv sa nu candideze. Nu stiu…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Pleșoianu a transmis ca dupa lansare va face ”ceva ce nu a mai fost pana acum in Romania”. Astfel, el se va deplasa in zonele in care se afla susținatorii sai. Pleșoianu i-a intrebat deja pe pagina personala de Facebook, din ce zona sunt și unde doresc sa se intalneasca. ”Pe 24 ianuarie, cand…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 13:58 Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni.…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional, iar, in cazul in care acest lucru nu este posibil, sa nu refuze raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern fara PSD, a declarat,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Partidul National Liberal (PNL) sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, presedintele liberalilor, Ludovic Orban."PNL propune, in cazul in care Tudose nu stie sau nu poate sau nu vrea sa vina cu un proiect serios de restructurare, un Guvern, asa cum este la nivelul…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Numarul total de pasageri înregistrat pe zborurile charter în anul 2017 a fost de 82.695, în crestere cu aproape 15.000 de pasageri fata de anul 2016, reprezentând un procent de 22%. "Am finalizat anul 2017 cu 2,69 milioane de pasageri. Am avut o crestere de aproape…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel 'istoric', cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA),…

- Peste 2,1 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, fiind inregistrata o crestere cu 15 la suta fata de o perioada obisnuita, potrivit Politiei Romane de Frontiera. Institutia precizeaza ca masurile pentru fluidizarea traficului…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- "Am sa-mi fac un cadou de sarbatori, am sa-mi deschid un grup in cadrul Partidului National Liberal numit grupul crestin-democrat/grupul conservator. Pentru ca eu nu sunt nepotul lui Bratianu, eu sunt membru al Partidului National Liberal dar eu nu sunt de doctrina liberala, iar eu activez in Partidul…

- Venitul pe locuitor al nord-coreenilor a crescut anul trecut la 1,46 de milioane de woni (1.140 de euro), in crestere cu 5-, a anuntat in weekend Statistics Korea. Este vorba despre cea mai puternica crestere din 2011, cand venitul pe locuitor a crescut in Nord cu 7-, potrivit agentiei. Aceasta performanta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor vota impotriva proiectelor privind bugetul de stat si asigurarile de stat pe anul 2018 in cazul in care amendamentele importante depuse de liberali nu vor fi adoptate. "PNL a luat decizia de a vota impotriva proiectului bugetului de…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor, ca bugetul pe anul viitor este unul care nu va creste salariile si pensiile românilor, iar în saptamâna care urmeaza “nu-si au locul” dezbaterile pe legile justitiei, ci este mai important bugetul de…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza Bloomberg. Conform datelor publicate marţi de Eurostat, în Uniunea Europeană, 16% din populaţie…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…