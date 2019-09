Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anunțat ca a strans aproape 1.500.000 de semnaturi, informeaza Mediafax.„Vreau sa le mulțumesc celor 1.436.836 de cetațeni care au semnat pentru ...

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale."Biroul Executiv al PNL a decis ca în data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de cenzura de catre liberali. "Cred ca domnul Orban ori face un joc ascuns…

- 'Am stabilit data de 10 august ca momentul de incepere (a campaniei de strangere de semnaturi - n.r.). Este o data simbolica, este o data prin care vrem sa aratam ca incepem campania pentru prezidentiale pentru ca niciodata in Romania sa nu se mai intample ceea ce s-a intamplat la 10 august, in care…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…