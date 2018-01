Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Juristii Uniunii Salvati Romania au pregatit "sesizari foarte bine documentate" pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei, informeaza un comunicat USR.

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Razboiul pe legile justiției iși consuma un nou episod, iar in joc intervine și fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu. Acesta lanseaza un atac extrem de dur la adresa ambasadorului Franței in Romania, Michele Raims. Iliescu susține ca poziția Ambasadei pe legile justiției este inacceptabila, iar daca…

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii și avizele negative ale CSM.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- „Suntem ingrijorati de statul de drept. Sistemul judiciar ar trebui sa fie independent, iar aceste legi nu ajuta in acest sens. Vom cerceta cu atentie aceste legi si vom discuta despre acest lucru cu partenerii nostri din Romania. Eu nu cred ca in acest moment Romania se afla in situatia Poloniei, dar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reaminteste UDMR pozitia Partidului Popular European, care a calificat noile legi ale justitiei drept " semne ale unei democratii bolnave " in Romania, si avertizeaza ca fara sprijinul minoritatii maghiare "modificarile legislative promovate de PSD-ALDE ar fi fost imposibil…

- Marti dupa-amiaza, mai multi judecatori ai Tribunalului Maramures au protestat in fata Palatului de Justitie din Baia Mare fata de modificarile aduse la legile justitiei. Intr-un comunicat de presa remis presei locale in cursul zilei de marti, o parte din judecatorii Tribunalului Maramures considera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban, președintele PNL, anunța un atac la Curtea Constituționala impotriva pachetului de legi ale Justiției. Este o noua greșeala de mari proporții. O strategie greșita. Cu efect de bumerang. Pentru ca majoritatea ar putea sa iasa in caștig in urma acestei operațiuni.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD, relateaza News.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca PNL va ataca la CCR legile justitiei, daca vor fi votate in plen, cerand UDMR sa iasa din "plasa" partidului de guvernamant si reamintind formatiunii ca are obligatia de a nu vota legile justitiei.

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Parlamentarii PSD din județul Hunedoara au votat fara cracnire legile justiției, legi despre care procurorii și judecatorii susțin ca arunca țara in aer. Cum și-au motivat votul care face cioburi justiția din Romania? Deputatul PSD Natalia Intotero se ascunde sub fusta discursului legat de…

- Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte a anului 2018 Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru…

- Procurorul general Augustin Lazar spune din nou ca legile justiției nu trebuie modificate in procedura de urgența și ca exista instrumente juridice prin care aceste texte pot fi verificate. El nu a exclus nici varianta contestarii la Curtea Constituționala a pachetului de legi.

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces. …

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca reactia Departamentului de Stat al SUA fata de propunerile de modificare a legilor Justitiei este fara precedent, aratand ca este important ca in Romania sa fie pastrat un sistem democratic, cu institutii independente puternice."Comunicatul…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta…

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele Romaniei nu poate refuza numirea acestora. De asemenea, parlamentarii au modificat Statutul procurorilor si…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- Modificarile la legile justiției se afla, vineri, in a treia zi de dezbatere in comisia parlamentara speciala. Membrii comisiei au decis ca președintele Romaniei nu poate refuza nici numirile la șefia ICCJ, dupa ce in urma cu o zi stabilisera ca șeful statului nu poate refuza numirile procurorilor și…

- Uniunea Salvați Romania a depus, joi, la Curtea Constituționala, o sesizare de neconstituționalitate privind Hotararea de inființare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, anunța senatorul USR Vlad Alexandrescu pe pagina sa de Facebook. “Ce a facut PSD-ALDE prin aceasta ...

- Catalin Predoiu, deputat PNL si fost ministru al Justitiei, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor, sustinand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Presedintie…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele Romaniei sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit…

- Parlamentarii din comisia speciala pentru legile justiției au adus mai multe amendamente la pachetul de legi. Astfel, comisiile parlamentare de control SRI și SIE verifica declarațiile magistraților privind legaturile cu serviciile secrete. In plus, judecatorii, procurorii și magistrații asistenți completeaza…

- "Astazi (miercuri — n.r.), in Birourile permanente reunite a fost respinsa solicitarea noastra sa se amane dezbaterile și sa se solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția, așa cum este inscris și in raportul MCV și așa cum au declarat și oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Parlamentarii PNL au parasit miercuri lucrarile comisiei speciale pentru domeniul justiției, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor. "E un mod atât de impropriu în care se desfașoara aceasta ședința,…

- "Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata aceasta urgenta. Nu neaga nimeni dreptul Parlamentului, este dreptul Parlamentului de a modifica legi, de a initia proiecte legislative, nu neaga nimeni dreptul Parlamentului de infiinta diverse comisii, dar constatam aici ca avem o comisie speciala,…

- Jurnalistul Dan Tapalaga sugereaza ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar trebui sa demisioneze in contextul publicarii celui mai recent raport privind Mecanismul de Cooperare și Verificare privind justiția din Romania, realizat de catre experții europeni. ”Dupa un astfel de raport, ministrul justitiei,…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a anuntat intr-un comunicat de presa ca adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor resping pe banda rulanta modificarile esentiale din proiectele depuse la Camera Deputatilor privind legile justitiei. Toate aceste proiecte sunt considerate de FJR a fi…

- Au fost proteste în București și în alte zeci de orașe din țara. „Continuam ce am început iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”- au spus românii care au ieșit din nou în strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii…

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- „In ceea ce priveste sesizarea CCR, v-am spus ieri ca astept punctul de vedere al expertilor. Intre timp mi l-au prezentat astazi de dimineata, asa incat luni, saptamana viitoare, voi depune la Curtea Constitutionala sesizarea despre care am vorbit”, a raspuns Tariceanu, dupa sedinta coalitiei de…