- Plenul Senatului a adoptat, luni, propunerea legislativa privind leasingul cu amendamente admise, potrivit carora contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. Proiectul a fost adoptat cu 75 de voturi…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lanseaza o adevarata bomba pentru oficialii din cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia sa raspunda penal sau civil, daca nu iși exercita corect atribuțiile de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari pe marginea proiectelor votate in comisiile din Senat pe tema Legii leasing-ului și a prevederilor privind eliminarea titlului executoriu la contractele de credit pentru consumatori. ”1. La legea leasing-ului am modificat articolul care reglementeaza…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- ”Al doilea proiect de legi din pachetul impotriva camatariei- așa le-am spus, pentru ca in momentul in care acorzi niște credite cu 7.000- 9.000%, asta e camatarie curata. Sigur, cu acte, dar camatarie, cu 7.000- 9.000%, totul e necontrolabil- este practic reintroducerea, in legislația romaneasca,…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Liviu Pleșoianu a comentat in emisiunea „Esențial” excluderea primarului Iașiului, Mihai Chirica. Deputatul PSD susține ca edilul nu mai avea de mult de-a face cu partidul și ca este mult mai bine reprezentat de PNL. „Din punctul meu de vedere, Mihai Chirica nu mai are nicio legatura…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atenția, luni seara la Antena 3, ca legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent, susținand ca incurajeaza necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere ca lunar 20.000 de parinți refuza lunar sa-și imunizeze copiii.

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Daniel Zamfir din PNL a intrat in conflict cu liderul partidului, Ludovic Orban, care l-a acuzat de „deviații” de la linia partidului. Disputa dintre cei doi pare ca a atins apogeul astazi, cand Zamfir a primit o lovitura dura, fiind inlocuit la conducerea Comisie economice din Senat.

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Dan Vilceanu a fost invitatul lui Mihai Gadea, joi seara, la Antena 3 in emisiunea ”Sinteza Zilei”. In pasa cu emisiunea ”In Gura Presei”, de la Antena 3, realizata de Mircea Badea, cei doi, deputatul PNL Dan Vilceanu și realizatorul TV Mircea Badea au pus un pariu. Pariul este pus pe `capul`președintelui…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, incepand de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. Eu i-am spus ca in momentul asta, eu cred ca i-o accept, daca si-o da.…