- Președintele României, Klaus Iohannis, l-a nominalizat pe șeful partidului liberal, Ludovic Orban, pentru a ocupa funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce guvernul social-democrat al țarii a cazut saptamâna trecuta, scrie FT (poate necesita abonament). Domnul Orban are la dispoziție 10…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, persoana pe care o desemneaza pentru a forma noul Guvern: Ludovic Orban. Seful statului a sustinut o declaratie de presa, la ora 17, la Palatul Cotroceni, in cadrul careia a anunțat ca președintele PNL, Ludovic Orban este desemnat…

- Excelența Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel in Romania, saluta promulgarea astazi, a Legii privind inființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Ambasador David Saranga:” Apreciez in mod deosebit sprijinul Președintelui,…

- Premierul Viorica Dancila a trimis astazi președintelui Klaus Iohannis propunerile de miniștrii interimari, pe care CCR a decis ca președintele trebuie sa le accepte. Președintele raspunde ca el nu poate numi miniștrii titulari și ca nu era nevoie de o decizie a CCR ca premierul sa ințeleaga sa mearga…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Redam mai jos discursul presedintelui:"Buna ziua Curtea Constitutionala a luat astazi in discutie actuala situatie politica. Si, prima observatie pe care as face o ndash; decizia de astazi a Curtii…

- "Votul de incredere acordat de Parlament Guvernului Dancila a vizat Guvernul in ansamblul sau, in compozitia politica asumata de cele doua partide. In ceea ce priveste repartizarea portofoliilor intre PSD si ALDE, cata vreme coalitia de guvernare a functionat, atribuirea in concret a functiilor de…

- ”Și cei care sunt aleși in Parlament au la dispoziție o perioada in care sa-și rezolve incompatibilitațile, la fel și dumneai - n.r. Dana Girbovan - putea sa aștepta pana cand era numita și apoi sa-și dea demisia din magistratura. Nu știu de ce Klaus Iohannis a simțit nevoia sa explice de ce n-o…

- Liderul PNL Ludovic Orban declara ca PNL cere imperativ convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru adoptarea masurilor solicitate de presedintele Klaus Iohannis „Capacitatea administrativa a statului roman a fost distrusa in ultimii ani de guvernarile PSD-ALDE, din cauza numirilor…