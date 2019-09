Stiri pe aceeasi tema

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi ,careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10 in comisia de specialitate a Parlamentului European.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, cat mai este timp, pentru „a nu face Romania de rușine la nivelul UE”.

- Premierul Vasilica Viorica Dancila inca mai poate retrage propunerea de comisar european in persoana Rovanei Plumb, astfel incat sa nu faca Romania de rușine in Parlamentul European, transmite Ludovic Orban,...

- PNL cere Guvernului sa retraga propunerile pentru functia de comisar european, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a precizat ca aceste propuneri risca sa fie respinse. "PNL solicita Guvernului sa retraga propunerile pentru functia de comisar european, in persoana Rovanei Plumb sau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Eurodeputatul Traian Basescu a cerut din nou, miercuri, in Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, sa i se ofere Republicii Moldova o perspectiva de aderare la UE. „Bun venit delegatiei Republicii Moldova. As vrea sa subliniez un lucru: de 30 ani, Republica Moldova se bucura de asistenta…

- In urma votului din 26 mai 2019, Parlamentul European și-a schimbat componența, urmand ca țara noastra sa fie reprezentata de 32 de europarlamentari. Ce este de menționat inca de la inceput este faptul ca in Romania s-au inregistrat creșteri importante in ceea ce privește prezența la vot, mobilizarea…