Ludovic Orban: Nu va fi un program de guvernare pe 4 ani Ludovic Orban este convins ca va gasi o cale de mijloc in ceea ce priveste sustinerea partidelor care au votat motiunea pentru a sustine si cabinetul sau. El a dat ca exemplu alegerea primarilor in doua tururi, despre care a spus ca este o cerinta a USR deja bifata, desi UDMR se opune acestui lucru. In ceea ce priveste alegerile anticipate, lucru de asemenea cerut de USR, premierul desemnat a spus ca este de acord, insa „dupa alungarea PSD de la guvernare&rdquo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a somat, luni, la inceputul ședinței de guvern, pe ”candidatul Iohannis și pe galagioșii lideri ai PNL sa abandoneze discursul urii și al jignirilor la adresa cetațenilor și sa iși asume un program de guvernare”, afirmand ca șeful statului incearca sa traga de timp.Citește…

- Luni o sa hotaram daca o depunem luni sau marti, oricum saptamana viitoare, cel putin in momentul de fata aceasta este hotararea: saptamana viitoare sa o depunem. Mai avem discutii cu celelalte formatiuni politice (...). Daca toti cei care au semnat se tin de cuvant, motiunea trece sigur'; a spus…

- Deputatul PSD de Dambovita Corneliu Stefan a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in opinia sa, o motiune de cenzura nu are sanse sa treaca prin Parlament, iar partidele din Opozitie "nu sunt in stare sa vina cu un program de guvernare". "Imi este greu sa inteleg cum Victor Ponta…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, susține ca moțiunea de cenzura nu va trece. Ciolacu spune ca este mai ușor ca PNL sa strânga semnaturile necesare pentru depunere decât sa convinga parlamentarii sa o și voteze. Declarația lui Ciolacu apare în contextul în care…

- ALDE trebuie sa vada la ce se refera motiunea de cenzura anuntata de PNL si sa stabileasca ce-si asuma si ce nu din reprosurile Opozitiei la adresa Guvernului, a declarat la RFI presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai.

- Norica Nicolai a declarat ca ALDE nu poate semna, in contextul de fața, moțiunea de cenzura, fara a putea vizualiza finalitatea ei și a avea siguranța unui program de guvernare, al unui premier, un program politic, lucruri pe care Ludovic Orban și PNL nu le pot garanta, conform Mediafax.Citește…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o noua motiune de cenzura, obiectivul fiind de "a pune capat cât mai repede acestei guvernari toxice, care face un rau imens României", a anuntat, luni, liderul PNL, Ludovic Orban. Orban a spus ca decizia a fost luata…

- 'In ceea ce priveste estimarile pe care le-am facut in analizele noastre, estimarile au fost ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare (...). Probabil a fost si un puseu de barbatie a lui Tariceanu, apropo de alegerile prezidentiale, in care a incercat cumva sa-si arate muschii si sa arate cat…