- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat astazi, 15 octombrie, numele noului prim-ministru roman. Este vorba despre Ludovic Orban, președintele PNL. Anunțul a fost facut in urma unei noi runde de consultari cu șefii partidelor de opoziție, transmite digi24.ro .

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a desemnat in calitate de premier al Romaniei pe Ludoivc Orban, președintele PNL. Anunțul a fost facut de șeful de la Cotroceni, in cadrul unei conferințe de presa, in urma unei noi runde de consultari cu liderii partidelor…

- Klaus Iohannis i-a urat sa aiba succes și inspirație pentru formarea viitorului Guvern și negocierea votului pentru investitura. ”Succes, inspirație in formarea Guvernului și negocierea votului pentru investitura”, a zis Klaus Iohannis.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, negociaza, in aceste zile, sustinerea in Parlament pentru un nou Guvern, minoritar PNL, și așteapta decizia președintelui Klaus Iohannis dupa caderea Guvernului Dancila prin moțiune de cenzura. L-am intrebat pe Ludovic Orban, pentru cititorii Libertatea, ce se va schimba…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat vineri ca, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, i-a propus acestuia trei variante de premier care sa conduca viitorul Guvern. In același timp, el a vorbit și despre riscurile unui guvern condus de Ludovic Orban.„Prima opțiune este un premier din UDMR.…

- Dupa ce Guvernul Dancila a fost demis, Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe noul premier. Potrivit unor surse citate de Realitatea TV, președintele va face marele anunț la începutul saptamânii viitoare, luni sau marți.

- Liberalii vor merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, pentru formarea unui nou Executiv, cu propunerea Ludovic Orban premier. Anuntul a fost facut chiar de liderul partidului, Ludovic Orban. PNL este partidul care a caștigat alegerile europarlamentare, e a doua forța politica și cel mai…

- Mircea Badea a explicat, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, care sunt argumentele sale pentru faptul ca vrea ca moțiunea inițiata de PNL sa treaca și sa cada Guvernul Dancila "Imi doresc sa cada acest...