- "Guvernul aceasta monocolor nu se poate salva. Nu poate fi investit si nu poate functiona daca nu il sustine nimeni. Nu ai cum sa treci buget si masuri de reforma. Astept ca oamenilor sa le treaca criza asta ca ei au tot, astept sa se aseze toata lumea cu mintea la cap, sa faca un proiect de guvernare…

- Premierul desemnat a anuntat, luni, dupa intalnirea cu reprezentantii societatii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic, ai patronatului si ai sindicatelor ca ”obiectivul acestui dialog a fost de a intelege, din perspectiva partenerilor sociali, asteptarile de la noul Guvern si cele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…

- ​Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca lista de miniștri, precum și programul de guvernare vor fi prezentate la finalul termenului constituțional. Premierul desemnat a mai spus ca are încredere în învestirea Guvernului și ca miercuri și joi va avea noi negocieri cu partidele…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- „Dam jos Guvernul Dancila a fost o promisiune de campanie a partidelor din opoziție. Suntem in august și s-a dovedit ca ieșirile liderilor opoziției nu au fost decat baloane de sapun. Cabinetul Dancila e bine mersi. A urmat o noua promisiune a opoziției: moțiune de cenzura in septembrie. Miercuri,…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…