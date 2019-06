Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat ca relatia lui cu Rares Bogdan este in continuare una trainica, o prietenie si o consultare permanenta. Declaratia vine sa dezminta zvonurile legate de o stare conflictuala generata de faptul ca europarlamentarul nu a fost invitat la Cotroceni la semnarea…

- Ludovic Orban a declarat miercuri seara, la Digi 24, ca intre el și Rareș Bogdan este o relație de prietenie și o consultare permanenta, iar cei care "incearca sa bage bațul prin gard" nu au dreptate. Reacția vine dupa ce Bogdan s-a aratat nemulțumit ca nu a fost invitat la Cotroceni, la semnarea acordului…

- Delegatia USR care a participat marti la consultarile de la Cotroceni i-a transmis presedintelui Iohannis ca Alianta USR-PLUS va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unor surse citate de Digi24.ro.Reacția lui Iohannis a fost calma, potrivit sursei citate. ”Foarte…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca scorul bun obținut de PNL la alegerile europarlamentare a fost o gura uriașa de oxigen pentru Ludovic Orban, care a fost astfel validat ca lider al PNL. In schimb, Rareș Bogdan vine tare din urma și urmeaza o mare batalie pentru șefia PNL, considera Tanase.Citește…

- Rareș Bogdan, proaspat ales eurodeputat pe listele PNL, și-a contrazis șeful, pe liberalul Ludovic Orban. Acesta a declarat duminica ca intenționeaza sa elimine scutirile pe impozitele pe venituri la angajații din IT. Nici vorba de o asemenea masura, a spus Rareș Bogdan, care are in minte alte modificari…

- Șerban Nicolae a avut o reacție ironica, imediat dupa consultarile PSD-ului cu Iohannis de la Cotroceni, atacându-l pe procurorul Augustin Lazar. PSD-ul s-a dus la Cotroceni cu doi foști deținuți politici ca sa ceara revocarea lui Augustin Lazar.

- Eurodeputatul Cristian Preda, membru PLUS, remarca faptul ca seful statului isi va lansa cel de-al treilea volum de autor de la alegerea sa la Cotroceni si spune ca „mai bine ar fi fost sa putem numara trei victorii politice ale actualului presedinte”.Deputat ALDE, atac fara precedent la adresa…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il amenința pe Manfred Weber, principalul favorit viitoarea șefie a Comisiei Europene, ca in cazul in care va ajunge președinte, atunci il va pune la punct și nu ii va permite sa se mai comporte ca un stapan pe plantație.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT:…