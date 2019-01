Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin…

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat ca PNL si-a propus sa finalizeze lista de candidati la alegerile europarlamentare pana in data de 15 februarie, urmand ca aceasta sa fie votata in Biroul Politic National al partidului. "Am anuntat, avem ca obiectiv finalizarea listei, 15 februarie.…

- Presa a speculat, in ultima perioada, ca președintele PNL nu l-ar dori pe Crin Antonescu intre primii pe lista candidaților la alegerile europarlamentare din primavara. "Tot ce pot spune este ca eu nu am niciun fel de semnal ca domnul Orban nu ar dori prezența mea in lista de candidați pentru europarlamentare.…

- Intrebat intr-o conferinta de presa daca PNL a definitivat lista cu candidatii partidului pentru europarlamentare, Ludovic Orban a raspus negativ, mentionand ca e o procedura care nu este foarte simpla. "Nu. E o procedura care nu este foarte simpla. De altfel, se stie ca noi realizam si…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a intalnit luni seara cu presedintele PE, Antonio Tajani, care a reafirmat sprijinul sau pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si necesitatea respectarii rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania si a recomandarilor din raportul MCV, anunta...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a inscris pe lista partidului pentru a candida la alegerile europarlamentare din 2019, subiect pe care edilul l-a evitat de-a lungul timpului, cand era intrebat daca va candida sau nu, scrie news.ro. Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a aratat ca in Romania, ca si in alte tari, se practica atacul contra democratie si impotriva societatii civile. "Mi se pare de-a dreptul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a aratat ca in Romania, ca si in alte tari, se practica atacul contra democratie si impotriva societatii civile. "Mi se pare de-a…