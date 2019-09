Ludovic Orban: Moțiunea de cenzură, depusă LUNI "Negocierile se vor finaliza in jurul zilei de joi, cam pana la ora 12:00-13:00 avem programate intalniri si vom fi pregatiti sa anuntam oficial rezultatul acestor discutii. Mai avem negocieri programate cu parlamentari individuali. (...) Mai sunt cateva semnaturi de obtinut din zona respectiva. (...) Astazi sunt si mai optimist decat ieri. Am trecut de 233 de semnaturi. (...) Cel mai probabil, motiunea va fi depusa luni. Cel mai probabil se va dezbate si se va vota pe data de 7 sau 8 octombrie", a declarat Ludovic Orban la TVR1. Presedintele PNL a precizat ca numele celor care au semnat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, ca Opoziția are în prezent 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE. „În momentul acesta, știu ca sunt 238 de semnaturi, fața de cele 233 necesare. Din partea noastra, au fost 20…

- Surse liberale au declarat pentru stiripesurse.ro ca PNL a strans 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa vineri, cel tarziu luni. PNL a decis sa depuna in Parlament moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila vineri, pe 27 septembrie, arata G4Media.ro…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca saptamana aceasta vor fi finalizate discutiile cu privire la motiunea de cenzura si va fi stabilita data la care va fi depusa. "Zilele Guvernului Dancila sunt numarate. Motiunea de cenzura intra in linie dreapta. In cursul acestei saptamani vom finaliza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura vor continua si saptamana aceasta. „Toate actiunile PNL sunt in conformitate cu calendarul comunicat...

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni, dupa ședința conducerii PNL, ca moțiunea va fi depusa când va strânge suficiente semnaturi pentru a fi adoptata, adica cel puțin 233.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca moțiunea de cenzura va fi depusa de catre liberali atunci cand partidul va avea garanția a 233 de voturi necesare trecerii moțiunii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba dupa cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției…